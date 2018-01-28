یزد هم برفی شد/ شعف مردم دیار خشت و خاطره از بارش برف

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه در حالی که بسیاری از رسانه‌ها اخبار مربوط به بارش برف در سایر استان‌های کشور را مخابره می‌کردند، یزدی‌ها با حسرت در تماشای چهره سفیدپوش شهرهای شمالی و غربی و شرقی کشور بودند.

روز کاملا بهاری در حال طی شدن بود تا اینکه پیش‌بینی‌های هواشناسی یک روز زودتر از موعد به وقوع پیوست و با تاریک شدن هوا، یزد به تدریج سفیدپوش شد.

اکنون در نیمه‌های شب در شهر یزد بارش برف شور و شوق ، مردمی که از ابتدای مهرماه تا پایان دی‌ماه، هفت میلی‌متر بارش باران، تنها نصیب آنها از بارش‌های پاییزه و زمستانه بود را فرا گرفته است.

امشب تقریبا همه شهرهای استان یزد شاهد بارش برف هستند و فردا سرما و یخبندان تمام شهر را فرا خواهد گرفت.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، دمای هوا فردا در اغلب نقاط استان به طور میانگین پنج تا هفت درجه کاهش پیدا خواهد کرد.

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد اعلام کرد باتوجه به بارش برف و برودت هوا کلیه مراکز پیش دبستانی ودبستانهای شهرستانهای اردکان ومیبد همچنین دبستانهای بخش خضرآباد درشهرستان اشکذر فردا دوشنبه نهم بهمن ماه تعطیل اعلام می گردد.

همچنین مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان اعلام کرد به علت بارش برف و یخبندان فردا دوشنبه نهم بهمن ماه مدارس علمیه خواهران در میبدو اردکان نوبت صبح تعطیل است .

با توجه به اینکه طی هفته اخیر و در حالی که حدود دو ماه تا بهار مانده، بسیاری از درختان در شهرستان‌های مختلف استان یزد شکوفه زده اند، امشب برف و یخبندان، سرمازدگی درختان را به دنبال خواهد داشت.