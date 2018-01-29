حمایت از ۱۰۰۰ بانوی بی سرپرست و بدسرپرست صومعه سرایی

به گزارش خبرنگار مهر، معظم علیپرست در نشست با اصحاب رسانه صومعه سرا که صبح دوشنبه در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: در طول سال برنامه های فرهنگی و حمایتی خوبی در حوزه بانوان و خانواده شهرستان صومعه سرا انجام شده است.

وی با اشاره به پوشش حمایتی از هزار بانوی بدسرپرست، بی سرپرست و دارای مشکلات خانوادگی در سطح شهرستان صومعه سرا از سوی این کمیته، افزود: تلاش شده تا گرفتن کمک از خیران و دستگاه های اجرایی شهرستان بسته های حمایتی خوبی از این زنان صورت گیرد.

مسئول کمیته بانوان و خانواده فرمانداری صومعه سرا خاطرنشان کرد: با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ۶۰ ساعت کلاس آموزشی طی سال جاری با عنوان توان افزایی زنان بدسرپرست و بی سرپرست برگزار شده است.

وی در ادامه با اشاره به در پیش بودن دهه مبارک فجر و نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: هرساله کمیته بانوان و خانواده فرمانداری شهرستان صومعه سرا با حضور بانوان برنامه های خوبی برگزار می کند.

برگزاری جشنواره غذاهای سنتی در دهه فجر

علیپرست همچنین به تقارن این ایام با دهه اول فاطمیه نیز اشاره و تصریح کرد: غبارروبی مزار شهدا، نواخته شدن زنگ انقلاب از سوی این کمیته در یکی از مهدهای کودک شهرستان، افتتاح یک مسکن برای یک بانوی بی سرپرست، دیدار با مادران و همسران شهدا و جانبازان از جمله برنامه های این کمیته در ایام دهه مبارک فجر باحفظ و رعایت ایام عزاداری فاطمیه است.

وی برگزاری جشنواره غذاهای سنتی استان گیلان و شهرستان صومعه سرا و همچنین تجلیل از خادمان قرآنی را در ساعت ۱۵ عصر روز ۱۸ بهمن ماه در سالن حجاب اداره آموزش و پرورش تولمات را یکی از بزرگترین برنامه های این کمیته در این ایام برشمرد و گفت: نمایشگاه دستاوردهای زنان و همچنین تجلیل از مادر تنها شهید مدافع حرم شهرستان نیز از دیگر برنامه های این کمیته است.

مسئول کمیته بانوان و خانواده فرمانداری صومعه سرا به در پیش بودن هفته زن و روز مادر در اسفند ماه نیز اشاره کرد و افزود: همایش بزرگ تجلیل از زنان و مادران نمونه صومعه سرایی نیز برگزار می شود.

وی ادامه داد: فراهم کردن زمینه شرکت دو بانوی صومعه سرایی در نمایشگاه بین المللی تهران برای نمایش دستاوردهای صنایع دستی، غذا و سایر آداب و رسوم شهرستان صومعه سرا، پیاده روی خانوادگی با همکاری هیئت ورزش همگانی شهرستان در روز تولد حضرت فاطمه زهرا(س) از دیگر برنامه های این هفته است.