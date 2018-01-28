سکینه الماسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان بوشهر اظهار داشت: وزیر فرهنگ و ارشاد روز جمعه از فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه وارد استان بوشهر می شود.

وی در خصوص برنامه های سفر عباس صالحی به استان بوشهر گفت: وی به منظور بررسی مسائل و مشکلات حوزه فرهنگ و ارشاد استان و به‌ویژه شهرستان‌های جنوبی به استان بوشهر سفر خواهد کرد و امیدواریم که بتوانیم مشکلات اصلی این حوزه را در آینده نزدیک برطرف کنیم.

نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: جزئیات برنامه‌های سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.