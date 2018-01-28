محموله بزرگ کالای قاچاق در دشتستان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ سید جواد رضوی اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان دشتستان حین کنترل وسائل نقلیه عبوری در پاسگاه ایست و بازرسی شهید صلاحی به ۲ دستگاه تریلر مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی بیان کرد: ماموران در بازرسی از خودروهای توقیفی تعداد ۹۵۷ کارتن حاوی اسپیکر و انواع بلندگوهای خودرو و تعداد ۲۴ پالت لوازم یدکی خودرو فاقد مدارک مثبته گمرکی را که به صورت قاچاق در حال انتقال به استان‌های همجوار بود را کشف کردند.

سرهنگ رضوی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی محموله های قاچاق کشف شده را پنج میلیارد ریال برآورد کرده اند گفت: در این ارتباط دو نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده وتکمیل تحقیقات تحویل مراجع قانونی شدند.