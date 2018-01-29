به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم قرار بود روز یکشنبه در چارچوب هفته بیست و یکم لیگ دسته اول فوتبال در بندر انزلی به دیدار تیم فوتبال ملوان این شهر برود اما این مسابقه به دلیل شرایط مساعد جوی و مشکل در راه‌های مواصلاتی با انزلی لغو شد.

کاروان تیم صبای قم که از قم راهی گیلان شده بود به دلیل بارش برف شدید در فاصله ۲۰ کیلومتری شهر بوئین‌زهرا در استان قزوین متوقف شد و وضعیت نامشخصی در این سفر و زمان رسیدن به انزلی داشت و با ادامه شرایط جوی نامطلوب از یک سو و اوضاع نامساعد در انزلی به دلیل بارش برف و پوشیده شدن زمین مسابقه از برف، امکان برگزاری این مسابقه وجود نداشت.

بدین ترتیب بر اساس نظر سازمان لیگ، این مسابقه معوقه اعلام شد و کاروان تیم صبای قم در نهایت به قم بازگشت تا دیدار تیم‌های صبای قم و ملوان انزلی در فرصت دیگری به میزبانی بندر انزلی برگزار شود و صبا بدون برگزاری مسابقه، به خانه باز گردد.

این در حالی است که تیم صبای قم در رده ماقبل آخر جدول رده بندی لیگ دسته اول فوتبال ایران قرار دارد و هفته گذشته در بیستمین بازی فصل خود در ورزشگاه یادگار امام قم ۲ بر یک نتیجه را به تیم خونه به خونه بابل واگذار کرد.

صبای قم تا پایان لیگ دسته اول فوتبال، ۱۴ بازی دیگر در پیش دارد و در حالی در جدول تیم هفدهم است که تیم‌های پانزدهم تا هجدهم جدول لیگ آزادگان به دسته دوم سقوط می‌کنند و از این رو، خطر سقوط به شدت و به طور جدی و نگران کننده، صبا را تهدید می‌کند.