  1. استانها
  2. تهران
۹ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۵۸

رییس پلیس راهور شرق استان تهران:

استفاده از زنجیر چرخ در مسیرهای داخل شهری شرق تهران الزامی شد

استفاده از زنجیر چرخ در مسیرهای داخل شهری شرق تهران الزامی شد

دماوند- رییس پلیس راهور شرق استان تهران گفت: در زمان بارش برف، تردد در مسیرهای درون شهری نیز با زنجیر چرخ امکان پذیر است، رانندگان باید تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

سرهنگ یحیی دلیری، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت ترافیک داخل شهری شرق استان تهران اظهار داشت: تمهیدات لازم برای ارائه خدمات ترافیکی درشرق استان تهران اندیشیده شده است.

وی افزود: به عوامل پلیس راهور تاکید شده، که باتوجه به برودت هوا و یخبندان مسیرهای شهری در مسیرهای حوزه حفاظتی خود مستقر باشند، تا مردم با ترافیک کمتری مواجه شوند.

رییس پلیس راهور شرق استان تهران از مردم خواست در زمان بحران و یا بارش برف و بوران به توصیه های پلیس توجه کنند.

دلیری اظهار کرد: در حال حاضر مسیرهای درون شهری باهمکاری شهرداری ها باز بوده و تردد برقرار است، اما در زمان بارش برف، تردد در مسیرهای درون شهری نیز با زنجیر چرخ امکان پذیر خواهد بود و برای تردد در داخل شهرها، رانندگان باید خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی و گرمایشی مجهز کنند.

کد مطلب 4212971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها