استفاده از زنجیر چرخ در مسیرهای داخل شهری شرق تهران الزامی شد

سرهنگ یحیی دلیری، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت ترافیک داخل شهری شرق استان تهران اظهار داشت: تمهیدات لازم برای ارائه خدمات ترافیکی درشرق استان تهران اندیشیده شده است.

وی افزود: به عوامل پلیس راهور تاکید شده، که باتوجه به برودت هوا و یخبندان مسیرهای شهری در مسیرهای حوزه حفاظتی خود مستقر باشند، تا مردم با ترافیک کمتری مواجه شوند.

رییس پلیس راهور شرق استان تهران از مردم خواست در زمان بحران و یا بارش برف و بوران به توصیه های پلیس توجه کنند.

دلیری اظهار کرد: در حال حاضر مسیرهای درون شهری باهمکاری شهرداری ها باز بوده و تردد برقرار است، اما در زمان بارش برف، تردد در مسیرهای درون شهری نیز با زنجیر چرخ امکان پذیر خواهد بود و برای تردد در داخل شهرها، رانندگان باید خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی و گرمایشی مجهز کنند.