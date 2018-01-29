الهام باباطاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم فوتسال بانوان جواهری ایوبی فخیم قم پس از پایان دور رفت مسابقات دسته اول در قم در رده سوم قرار گرفته و می‌تواند با کسب نتایج بهتر در دور برگشت یکی از ۲ سهمیه صعود به مرحله بعد را از آن خود کند.

وی افزود: اغلب بازیکنان ما نوجوان و متولد ۷۹ و ۸۰ هستند و تعداد باتجربه‌های تیم بسیار کم است ضمن این که تیم ما در حداقل زمان ممکن بسته شد و ۵ بازیکن غیر بومی ما طی ۳ روز به تیم پیوستند، صبح و عصر با تیم تمرین کردند و پا به مسابقات گذاشتند.

سرمربی تیم فوتسال جواهری قم گفت: در دور رفت ۵ بازی برگزار کردیم و فکر می‌کنم نسبت به تعداد جلسه تمرینی که برگزار کردیم نتایج بدی نگرفتیم اما برای دور برگشت باید بیشتر تلاش کنیم. تا دور برگشت حدود ۲ هفته زمان داریم که زمان زیادی نیست و در این بازه زمانی هم باید بازیکنان جدیدی جذب کنیم و هم در تمرین به هماهنگی بیشتری برسیم.

باباطاهری بیان داشت: بیشتر گل‌هایی که در دور رفت در قم دریافت کردیم روی اشتباهات فردی بازیکنان ما رخ داد که با توجه به فرصت کم برای هماهنگی عجیب نیست اما این انتظار می‌رود که در دور برگشت با توجه به تمریناتی که پشت سر می‌گذاریم بتوانیم نتایج بهتری بگیریم و گل‌های ساده، دریافت نکنیم.

وی عنوان کرد: تیم فوتسال جواهری قم در دور برگشت لیگ دسته اول تقویت می‌شود به طوری که قصد داریم ۲ یا ۳ بازیکن جدید جذب کنیم تا تیم را برای دور برگشت با توان بیشتری به میدان بفرستیم و هدف ما صعود از گروه است البته تیم مریوان که در دور رفت صدرنشین شد تیم قدرتمندی است و حریف جدی ما تیم هیئت فوتبال آمل است.



سرمربی تیم فوتسال جواهری قم تصریح کرد: پیش بینی ما این است که برابر تیم‌های شاهد فسا و نفت امیدیه در دور برگشت مشکل خاصی نداشته باشیم و باز هم بتوانیم آن‌ها را شکست دهیم اما بازی‌های حساس ما برابر ۳ تیم مریوان، هیئت فوتبال آمل و فرهنگ ایثار تهران است که سرنوشت صعود ما را تعیین می‌کند.