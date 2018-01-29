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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۰۱

جنبش حماس:

«گرینبلات» به دنبال کتمان نقش آمریکا در حمایت از اسرائیل است

«گرینبلات» به دنبال کتمان نقش آمریکا در حمایت از اسرائیل است

جنبش حماس در بیانیه ای اعلام کرد که نماینده ویژه آمریکا در روند سازش خاورمیانه با اظهارات خود به دنبال کتمان نقش واشنگتن در حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جنبش حماس در بیانیه ای درخصوص سفر «جیسون گرینبلات» نماینده ویژه آمریکا در روند صلح خاورمیانه واکنش نشان داد. وی جنبش حماس را به هدر دادن اموال و تولید موشک به جای کمک به مل غزه متهم کرده بود.

حماس اتهامات فرستاده آمریکا را خصمانه اعلام و تصریح کرد: این اظهارات در راستای سرپوش گذاشتن بر نقش آمریکا در حمایت از خشونت و تروریسم اسرائیل علیه ساکنان نوارغزه مطرح می شود.

جیسون گرینبلات در چارچوب یک سفر غیرعلنی و سوال برانگیز از منطقه مجاور نوار غزه بازدید کرد. وی در جریان این سفر با مقامات ارشد ارتش اسرائیل در این منطقه دیدار کرد

لازم به ذکر است که پس از اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، گرینبلات برای دومین بار است که به فلسطین اشغالی سفر می کند.

افزودنی است که گرینبلات را در جریان نخستین سفرش به فلسطین اشغالی، دانی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل همراهی می کرد.

کد مطلب 4212985

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