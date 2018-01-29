پیش ثبت نام نوروزی عتبات از ۱۲ بهمن آغاز می شود

رضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور ایجاد رفاه و سهولت بیشتر و پیشگیری از ازدحام علاقمندان تشرف به سفر زیارتی عتبات مقدسه در دفاتر خدمات زیارتی، سامانه پیش ثبت‌نام اینترنتی عتبات عالیات ایجاد شده است.

وی ادامه داد: متقاضیان تشرف به عتبات عالیات ویژه نوروز ۱۳۹۷ که مایل به اعزام از تاریخ ۲۳ اسفندماه امسال تا ۲۰ اردیبهشت سال ۹۷ هستند، با رعایت موارد مشروحه ذیل و با تکمیل فرم مربوطه در سایت http://atabat.haj.ir/ می توانند برای خود وهمراهانشان پیش ثبت‌نام کنند.

یوسفی گفت: شروع پیش ثبت نام از ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۲ بهمن لغایت ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۲۲ بهمن خواهد بود که نتایج قرعه کشی ظهر روز چهارشنبه ۲۵ بهمن بر روی سایت پیش ثبت نام http://atabat.haj.ir/ قابل رویت خواهد بود.

سرپرست حج و زیارت استان کرمان گفت: متقاضیان می توانند به یکی از دو روش نسبت به پیش ثبت نام عتبات عالیات اقدام کنند که روش اول پیش ثبت نام گروهی، از یک تا هفت نفره (ثبت نام در این روش حداقل یک نفر و حداکثر تا هفت نفر است) و روش دوم پیش ثبت نام گروهی، فقط ۳۵ نفره که ثبت نام در این روش باید حتماً ۳۵ نفر کامل باشد.