محورهای هراز و فیروزکوه بازگشایی شد/تردد فقط با زنجیر چرخ

سرهنگ سیاوش محبی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محورهای هراز و فیروزکوه با توجه به پاکسازی محور، بازگشایی شده است.
وی ادامه داد: رانندگان عزیز در صورتی که ضرورتی برای تردد در محورهای هراز و فیروزکوه ندارند، تا عادی شدن شرایط از حضور در این محورها خودداری کنند.
رییس پلیس راه شرق استان تهران افزود: رانندگان با رعایت نکات ایمنی در محورهای برفگیر از زنجیر چرخ استفاده کرده و پوشاک و موادغذایی به همراه داشته باشند.
محبی در خصوص وضعیت دیگر محورهای مواصلاتی شرق استان تهران گفت: در حال حاضر در هیچ یک از محورهای شرق استان مشکل خاصی نداریم و نیروهای پلیس راه در محور حضور دارند.
وی از رانندگان خواست از تعجیل و شتاب زدگی پرهیز کنند.
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