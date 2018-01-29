محورهای هراز و فیروزکوه بازگشایی شد/تردد فقط با زنجیر چرخ

سرهنگ سیاوش محبی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محورهای هراز و فیروزکوه با توجه به پاک‌سازی محور، بازگشایی شده است.

وی ادامه داد: رانندگان عزیز در صورتی که ضرورتی برای تردد در محورهای هراز و فیروزکوه ندارند، تا عادی شدن شرایط از حضور در این محورها خودداری کنند.

رییس پلیس راه شرق استان تهران افزود: رانندگان با رعایت نکات ایمنی در محورهای برف‌گیر از زنجیر چرخ استفاده کرده و پوشاک و موادغذایی به همراه داشته باشند.

محبی در خصوص وضعیت دیگر محورهای مواصلاتی شرق استان تهران گفت: در حال حاضر در هیچ یک از محورهای شرق استان مشکل خاصی نداریم و نیروهای پلیس راه در محور حضور دارند.

وی از رانندگان خواست از تعجیل و شتاب زدگی پرهیز کنند.