۹ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۲۸

رییس پلیس راه غرب استان تهران:

محورهای تهران-قم و تهران-ساوه بازگشایی شد/تردد فقط با زنجیرچرخ

اسلامشهر- رییس پلیس راه غرب استان تهران از بازگشایی محورهای تهران-قم و تهران-ساوه خبر داد و افزود: تردد در این محورها به خصوص محور «حسن آباد» فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

سرهنگ حامد محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محورهای تهران- قم و تهران - ساوه با توجه به پاک‌سازی محور، بازگشایی شده است.

وی گفت: بارش برف شدید در محورهای تهران - قم و تهران - ساوه سبب انسداد مسیر از دوطرف شده بود.

رییس پلیس راه غرب استان تهران از آماده‌باش تیم‌های پلیس در مسیرهای غرب استان تهران خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در محورهای غرب استان تهران به صورت عادی در جریان است، اما این تردد به خصوص در محور حسن آباد با زنجیرچرخ امکان پذیر است.

وی خاطرنشان کرد: رانندگان با تجهیزات زمستانی در جاده های برفی حاضر شوند.

محمودی با اشاره به لغزندگی و یخبندان محورهای مواصلاتی گفت: در این محورها باید از تعجیل و شتاب زدگی خودداری کرد و به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام گذاشت.

