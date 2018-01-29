محور شهمیرزاد- فولاد محله و شاهرود-توسکستان لغزنده است

سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه تردد در همه محورهای استان سمنان برقرار است و مشکل خاصی در جاده‌ها وجود ندارد، ابراز داشت: تردد در محورهای مواصلاتی شهمیرزاد- فولاد محله و شاهرود-توسکستان به علت لغزندگی با زنجیر چرخ همراه است.

وی با بیان اینکه محور قم-گرمسار روز گذشته به علت برف و کولاک در حوزه استان تهران مسدود شده بود، افزود: هم‌اکنون این جاده باز و تردد به صورت کامل در آن انجام می‌شود

رئیس پلیس‌راه استان سمنان بابیان اینکه در سایر محورها مشکلی از نظر تردد وجود ندارد، ابراز داشت: روز گذشته جاده دیباج-گلوگاه به علت بارش برف در حوزه استان مازندران با اختلال تردد مواجه بود که این مسیر در حوزه استان سمنان مشکلی ندارد، از سوی دیگر این جاده، محور فرعی قلمداد می‌شود که تردد خاصی نیز در آن صورت نمی‌گیرد.

خسروجردی با بیان اینکه خوشبختانه تصادف منجر به فوت یا خسارتی در محورهای استان سمنان گزارش نشده است، تصریح کرد: رعایت سرعت مطمئن و پرهیز از عجله و شتاب هنگام رانندگی می‌تواند خاطره سفر را برای سرنشینان خودرو دلپذیر کند لذا از رانندگان تقاضا داریم ضمن مراعات قوانین راهنمایی و رانندگی قبل از حرکت تجهیزات زمستانی خودرو را موردبررسی قرار دهند.