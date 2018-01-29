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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۳۶

تحولات یمن؛

عملیات یمنی‌ها علیه مزدوران سعودی در صنعاء/حمله به شهر مرزی نجران

عملیات یمنی‌ها علیه مزدوران سعودی در صنعاء/حمله به شهر مرزی نجران

توپخانه های ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع مزدوران سعودی در منطقه «نهم» در استان صنعاء را به شدت بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، عملیات های انتقام جویانه ارتش و کمیته های مردمی یمن علیه مزدوران سعودی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این عملیاتها، ارتش و کمیته های مردمی یمن، مواضع مزدوران سعودی در نهم واقع در صنعاء را به شدت زیر آتش گرفتند.

این در حالی است که در شهر مرزی نجران نیز توپخانه های ارتش یمن مواضع مزدوران سعودی را به شدت بمباران کردند.

این تحولات در حالی است که تجاوز نظامی عربستان سعودی به مردم بی دفاع یمن طی کمتر از دو ماه دیگر وارد چهارمین سال خود خواهد شد.

کد مطلب 4213008

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