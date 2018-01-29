بارداری آغاز ابتلا به دیابت در برخی از زنان است

محبوبه والیانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دیابت یک بیماری است که بر اثر سبک زندگی نادرست، تغذیه نامناسب، کم تحرکی و چاقی بروز می کند و افرادی که حتی زمینه ارثی نداشته باشند اما مستعد ابتلا به این بیماری باشند می توانند بر اثر بارداری به این بیماری مبتلا شوند.

وی با بیان اینکه سبک زندگی اغلب ما ایرانی ها زمینه بروز دیابت را فراهم می کند، ادامه داد: استرس هم یکی از عوامل است که می تواند سبب بروز و شیوع دیابت شود.

رئیس انجمن مامایی اصفهان در خصوص دیابت در زنان باردار نیز، تصریح کرد: دیابت اگر دیابت بارداری باشد شش هفته پس از زایمان تمام علائم آن از بین می رود.

وی با اعلام اینکه اگر بارداری شروع کننده دیابت باشد هر زمانی که فرد باردار شود امکان اینکه این بیماری در وی بروز و ظهور پیدا کند، وجود دارد، اضافه کرد: به همین دلیل امروز بسیار شاهدیم که فرد قبل از بارداری سالم بوده اما بعد از بارداری پزشکان تشخیص دیابت بارداری برای فرد می‌دهند.

والیانی با اشاره به اینکه امروز با شیوع دیابت بارداری در کشور مواجهیم، گفت: سبک زندگی غلط در افراد باعث شده که به این بیماری مبتلا شوند.

وی گفت: دیابت اگر به موقع تشخیص داده نشود عوارض سنگینی بر فرد عارض می‌شود و امروز که زندگی ها پر از استرس و اضطراب شده است نقش پر اهمیتی در بروز دیابت دارد.