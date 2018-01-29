نشست بین المللی «هویت اسلامی قدس» در استانبول برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نشست بین المللی «قدس و هویت اسلامی» آن امروز دوشنبه در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، این نشست به همت ریاست امور دینی ترکیه و در چارچوب تعهدات این کشور برای زنده نگه داشتن مساله قدس در تمامی محافل اسلامی و بین المللی پس از برگزاری نشست سران سازمان همکاری اسلامی در این شهر در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷، برگزار می شود.

هدف از برگزاری این نشست دفاع از مسئله قدس و تاکید بر اهمیت آن در ایدئولوژی اسلامی و نیز تقویت حس همبستگی با ملت فلسطین است.

در این نشست که ۲ روز به طول خواهد انجامید، «علی ارباش» رئیس امور دینی ترکیه به همراه نمایندگان ۲۰ کشور اروپایی، آسیایی و آفریقایی از جمله پاکستان، اندونزی، عراق، اردن، فرانسه، انگلیس و آذربایجان و نیز ۷۰ پژوهشگر و عالم دینی اسلامی مشارکت خواهند داشت.