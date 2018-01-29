۲۷ کشته و زخمی در حمله به کابل/داعش مسئولیت را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، افراد مسلح که شمار آنها به ۵ نفر می‌رسید بامداد امروز دوشنبه به پایگاهی در نزدیکی دانشگاه نظامی کابل حمله کردند.

«دولت وزیری» سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تأیید کرد که ۱۱ نظامی در حمله مهاجمان به دانشگاه مارشال فهیم در شهر کابل جان باخته و ۱۶ تن دیگر نیز زخمی شده اند.

در این میان، ۳ تن از ضاربین نیز به هلاکت رسیدند. مسئولیت این حمله را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفت.

این درحالی است که کابل روز شنبه یکی از خونبارترین حملات انتحاری ماه‌های اخیر را تجربه کرد که در نتیجه آن ۱۰۳ نفر کشته و ۲۳۵ نفر زخمی شدند. طالبان مسئول حمله روز شنبه است.