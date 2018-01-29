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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۴۳

۲۷ کشته و زخمی در حمله به کابل/داعش مسئولیت را برعهده گرفت

۲۷ کشته و زخمی در حمله به کابل/داعش مسئولیت را برعهده گرفت

دانشگاه نظامی کابل- پایتخت افغانستان- صبح امروز دوشنبه هدف حمله ۵ نفر از اعضای گروه تروریستی داعش قرار گرفت که بر اثر آن ۲۷ نظامی کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، افراد مسلح که شمار آنها به ۵ نفر می‌رسید بامداد امروز دوشنبه به پایگاهی در نزدیکی دانشگاه نظامی کابل حمله کردند.

«دولت وزیری» سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تأیید کرد که ۱۱  نظامی در حمله مهاجمان به دانشگاه مارشال فهیم در شهر کابل جان باخته و ۱۶ تن دیگر نیز زخمی شده اند.

در این میان، ۳ تن از ضاربین نیز به هلاکت رسیدند. مسئولیت این حمله را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفت.

این درحالی است که کابل روز شنبه یکی از خونبارترین حملات انتحاری ماه‌های اخیر را تجربه کرد که در نتیجه آن ۱۰۳ نفر کشته و ۲۳۵ نفر زخمی شدند. طالبان مسئول حمله روز شنبه است.

کد مطلب 4213021
مریم خرمایی

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