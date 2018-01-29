نمایشگاه گردشگری تهران فرصتی برای معرفی ظرفیت های استانی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد رستمی دوشنبه در جمع خبرنگاران حضور پرشور غرفه ویژه تبریز ۲۰۱۸ را نقطه عطف این دوره از نمایشگاه گردشگری تهران اعلام کرد و گفت: ویژگی اصلی این دوره از نمایشگاه گردشگری تهران نسبت به ادوار گذشته، حضور مستقل اقوام و استان های کشور برای ارائه و معرفی ظرفیت های فرهنگی و گردشگری خود در سطح ملی و بین المللی بود، در این دوره فرصتی مناسب برای رقابت بین استان ها ایجاد شد تا بتوانند محصولات گردشگری خود را معرفی کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تبریز به عنوان مرکز آذربایجان شرقی در موقعیتی بین المللی و خاص قرارگرفته و اهداف خود را در راستای ارائه فرهنگ و ظرفیت های غنی خود در سال ۲۰۱۸ قرار داده است، نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران را با روش و مشیی متفاوت در جهت پیشبرد اهداف خود با موفقیت و استقبال پرشور مخاطبان پشت سر گذاشت.

رستمی اظهار کرد: تبریز در یازدهمین دوره از نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران، با استفاده از طرح "ارگ علیشاه" نماد استقامت و پایداری تبریز به عنوان المان غرفه تبریز ۲۰۱۸ و ارائه برنامه های جانبی اعم از ورکشاپ های آموزشی هنری، معرفی استارت آپ های ویژه تبریز ۲۰۱۸، برپایی آلاچیق های عشایر منطقه ارسباران همراه با طبخ غذاهای سنتی منطقه، اجرای آیین های سنتی و همچنین ارائه پکیج های مختلف فرهنگی، هنری و گردشگری آذربایجان درصدد معرفی هرچه با شکوه تر آذربایجان به مخاطبان خود بود.

وی ادامه داد: حضور و شرکت کشورهای خارجی در این دوره از نمایشگاه فرصتی مناسب را برای تعامل و تبادل اطلاعات گردشگری ما بین اداره کل میراث فرهنگی استان و اتباع خارجی فعال در این حوزه ایجاد کرد و با حضور و استقبال کشورهای خارجی از نمایشگاه گردشگری تهران، زمینه ای مناسب جهت تعامل و همچنین رایزنی هایی ما بین بخش های خصوصی و فعالان خارجی فراهم شد.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خاطر نشان کرد: آذربایجان شرقی نیز با بهره مندی از این فرصت، زمینه همکاری با چند کشور همسایه و اروپایی را در جهت پیشبرد اهداف توسعه صنعت گردشگری و فضای گردشگرپذیر خود فراهم ساخت و برنامه های معینی را برای تبریز ۲۰۱۸ طرح ریزی کرد.

وی همچنین از تشکیل جلساتی با برخی از کشورهای هدف با محوریت تدوین بسته های تخصصی گردشگری مختص تبریز در بخش های فرهنگی، تاریخی، هنری و سلامت در آینده خبر داد و گفت: توسعه گردشگری منطقه و کشور در گرو ایجاد تعاملات بین المللی با کشورهای موفق در حوزه گردشگری است.

رستمی برقراری تعامل ما بین کشور ترکیه و تبریز در راستای برگزاری تورهای معرفی ظرفیت های گردشگری ویژه مدیران دفاتر مسافرتی و برپایی تور آشناسازی ویژه اصحاب رسانه به منظور معرفی ظرفیت های تاریخی، فرهنگی و گردشگری منطقه آذربایجان برای تیم خبرنگاران کشور اتریش، طراحی بسته های تور به مقصد آذربایجان توسط راهنمایان گردشگری مطرح کشور و چند کشور خارجی را مهمترین دستاوردهای چهار روزه نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران عنوان کرد.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: طبق سیاست های کلی سازمان میراث فرهنگی کشور، سال ۹۷ سالی متفاوت در عرصه گردشگری کشور خواهد بود چرا که تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی، به عنوان مقصد جدید گردشگری منطقه مطرح شده و سبب جذب گردشگر بیشتر خواهد بود.