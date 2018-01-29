۸۱ هزارمورد خدمات درمانی به مددجویان کمیته امداد کردستان ارائه شد

آزاد زاهدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کمیته امداد در حوزه های درمان، بهداشت وبیمه خانوارهای زیرپوشش در طول خدمات زیادی را ارائه می کند، گفت: در حال حاضر کمیته امداد استان با ۲۵۳ مرکز درمانی قرارداد دارد.

وی عنوان کرد: در ۹ ماهه امسال ۸۱ هزار مورد خدمات درمانی به ارزش ۷ میلیارد تومان از طریق بیمه خدمات درمانی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این استان ارائه داده شده است.

وی ارتقای شاخص های بهداشتی قشر نیازمند را از دیگر سرفصل های خدمت حوزه درمان کمیته امداد خواند و بیان کرد: ۱۲۰ میلیون تومان برای اهداء بسته‌های بهداشتی، برگزاری کلاس‌های آموزشی بهداشت، بهسازی محیط اشتغال و پرداخت سبد غذایی بیماران مسلول هزینه شده است.

رئیس ادراه بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و درمان کمیته امداد استان کردستان بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار و مجریان طرح‌های خودکفایی را از دیگر خدمات کمیته امداد ذکر کرد و گفت: برای حق بیمه اجتماعی ۶ هزار نفر از مددجویان تحت حمایت ۴ میلیارد تومان در ۹ ماهه امسال پرداخت و ۱۴۳ نفر نیز از مزایای این طرح بهره مند و هم اکنون مستمری بگیر تأمین اجتماعی هستند.

زاهدی بیان کرد: این نهاد در قالب اهداء سبد غذایی، به درمان کودکان زیر پنج سالی که دچار سوء تغذیه هستند و از طریق مراکز بهداشتی به کمیته امداد معرفی می‌شوند کمک می‌کند.

وی ادامه داد: یک میلیارد تومان برای کمک به درمان یک هزار و ۸۰۰ نفر از این کودکان در ۹ ماهه سال جاری هزینه شده است.

وی افزود: ویزیت، بستری، خدمات پاراکلینیکی، عینک، پروتز دندان، ویلچر، واکر، تشک مواج، کپسول اکسیژن، دستگاه اکسیژن ساز، هزینه ایاب و ذهاب، تخت، تشک مواج، پانسمان نوین و همچنین پرداخت مبلغ یکصد هزار تومان برای نگهداری بیماران نیازمند زمین گیر به صورت ماهانه از دیگر سرفصل‌های هزینه کرد اعتبارات درمانی و بهداشتی کمیته امداد برای مددجویان تحت حمایت است.

رئیس ادراه بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و درمان کمیته امداد استان کردستان عنوان کرد: در مجموع برای ارائه ۱۰۰ هزار مورد خدمات مختلف درمانی، بهداشتی و بیمه‌ای مددجویان تحت حمایت ۱۴ میلیارد تومان در ۹ ماهه امسال هزینه شده است.