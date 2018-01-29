سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان البرز، اظهار کرد: صبح امروز محور کرج - چالوس بازگشایی شد و مشکلی در این مسیر وجود ندارد.

وی بابیان اینکه محور ماهدشت - اشتهارد نیز بازگشایی‌شده اما محور ماهدشت - کیانمهر همچنان مسدود است، افزود: عملیات نمک‌پاشی در آزادراه تهران - کرج و کرج - قزوین نیز انجام‌گرفته و این مسیرها نیز باز هستند.

رئیس پلیس‌راه استان البرز با اشاره به لغزنده بودن محورهای مواصلاتی و آزادراهی استان البرز از رانندگان خواست با رعایت نکات ایمنی در مسیرها تردد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محور چالوس روز شنبه هفتم بهمن ماه به دلیل بارش سنگین برف و کولاک مسدود شد.