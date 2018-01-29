ثبت تصاویری از پلنگ ایرانی در منطقه شکارممنوع کوه سیاه دشتستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، با تلاش رئیس و مامورین پاسگاه محیط بانی شهیدمحمدی بخش بوشکان شهرستان دشتستان تصاویری از گونه پلنگ ایرانی در منطقه شکارممنوع کوه سیاه ثبت شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ضمن اعلام این خبر گفت: پلنگ از گونه های در معرض خطر انقراض بوده و به دلیل شرایط خاص زیستی شاخص پایداری زیستگاه است و خوشحالیم با ثبت این تصاویر، ارزش اکولوژیکی منطقه شکارممنوع کوه سیاه که به تازگی به منطقه شکارممنوع ارتقاء یافته به خوبی مشخص شد. درصدد هستیم با ارتقای سطح حفاظت از این منطقه بزودی شاهد تبدیل شدن منطقه فوق به زیستگاهی امن و مهم باشیم.

حسین دلشب ضمن تقدیر از طبیعت دوستان بوشکان که در حراست این منطقه به محیط بانان کمک می کنند، افزود: این دوربین گذاری در ادامه کارگاه آموزشی حفاظت مشارکتی از پلنگ ایرانی در شهرستان دشتستان برقرار شده بود، لذا از مجموعه محیط زیست شهرستان دشتستان، خصوصا تلاش‌های آقای مهرداد نوروزی و همکاران ایشان در پاسگاه محیط بانی شهیدمحمدی بوشکان آن شهرستان برای ثبت این گونه مهم و اکولوژیک و از آقای طاهر غدیریان (مدرس کارگاه) بابت مساعدت در این خصوص، تشکر و قدردانی می‌شود.

منطقه شکارممنوع کوه سیاه به وسعت 47 هزار هکتار در شهرستان های دشتستان و دشتی استان بوشهر واقع است.