سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخی پلهای عابر پیاده، اصلاً برای عبور عابر پیاده نصب نشدهاند و فقط فضایی برای تبلیغات هستند.
وی با تأکید بر اینکه در حوزه ترافیک و حملونقل باید علمی و منطقی پیش برویم و درست سیاستگذاری کنیم، تصریح کرد: متأسفانه در دو حوزه اتوبوسرانی و تاکسیرانی، دسترسی راحت و آسان مردم به حملونقل عمومی را شاهد نیستیم.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار کرمان با بیان اینکه زیرساختها برای پیادهمحوری در بافت تاریخی و کهن ایجاد نشده است، تصریح کرد: بهدلیل اینکه زیرساختها آماده نیست، پیاده محور کردن معابر در شهر کرمان جایگاهی ندارد.
موسوی افزود: در بافت قدیم در قسمتهایی که امکان دارد، باید خطوط دوچرخه پیشبینی شود تا به حملونقل شهر کمک کند.
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