  1. استانها
  2. کرمان
۹ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۵۳

معاون شهردار کرمان:

جانمایی برخی پل‌های عابر پیاده در شهر کرمان مناسب نیست

جانمایی برخی پل‌های عابر پیاده در شهر کرمان مناسب نیست

کرمان - معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار کرمان جانمایی برخی پل‌های عابر پیاده در شهر کرمان را مناسب ندانست.

سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخی پل‌های عابر پیاده، اصلاً برای عبور عابر پیاده نصب نشده‌اند و فقط فضایی برای تبلیغات هستند.

وی با تأکید بر اینکه در حوزه‌ ترافیک و حمل‌ونقل باید علمی و منطقی پیش برویم و درست سیاست‌گذاری کنیم، تصریح کرد: متأسفانه در دو حوزه‌ اتوبوس‌رانی و تاکسی‌رانی، دسترسی راحت و آسان مردم به حمل‌ونقل عمومی را شاهد نیستیم.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار کرمان با بیان اینکه زیرساخت‌ها برای پیاده‌محوری در بافت تاریخی و کهن ایجاد نشده است، تصریح کرد: به‌دلیل این‌که زیرساخت‌ها آماده نیست، پیاده‌ محور کردن معابر در شهر کرمان جایگاهی ندارد.

موسوی افزود: در بافت قدیم در قسمت‌هایی که امکان دارد، باید خطوط دوچرخه پیش‌بینی شود تا به حمل‌ونقل شهر کمک کند.

کد مطلب 4213033

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها