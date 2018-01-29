حضور مردم و اطاعت از ولایت فقیه نقشه های دشمنان را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم شربتی یکشنبه شب در گردهمایی خادمین افتخاری مسجد مقدس جمکران در تالار علقمه رفسنجان اظهار داشت: گردهمایی خادمان استان کرمان کار بسیار عالی و ارزشمندی است و امیدواریم شهرهای دیگر هم از این کار تأسی بگیرند.

وی افزود: مسجد جمکران به حضور خادمینی چون شما نیاز دارد و خدمت در مسجد جمکران توفیقی است که نصیب هر کس نمی شود و قطعا ثواب حضور شما که از راه طولانی از رفسنجان به قم مشرف می شوید مضاعف خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه مسجد مقدس جمکران دو صاحب دارد که یک صاحبش خداوند است و صاحب دیگرش حضرت ولی عصر(عج) است، بیان کرد: بسیار افرادی هستند که با اینکه در قم زندگی می‌کنند حتی توفیق حضور در مسجد جمکران را پیدا نمی‌کنند.

شربتی با بیان اینکه خانواده های خادمین هم در ثواب این کار شریک خواهند بود، یادآور شد: اگر همراهی خانواده های خادمین نبود آنها توفیق حضور را پیدا نمی کردند.

مدیر حراست مسجد مقدس جمکران تصریح کرد: مسجد مقدس جمکران جایگاه و پایگاه مهدویت مسلمانان است و سالیانه 20 هزار زائر از اقصی نقاط کشور و خارج ازکشور به زیارت این مسجد مقدس مشرف می شوند و مقام معظم رهبری به این مکان عنایات خاصی دارند.

شربتی با اشاره به اینکه وهابی‌ها و تفکیری‌ها از مخالفان سرسخت اماکن زیارتی ما هستند، تصریح کرد: دشمنان اسلام به خصوص تکفیریها به نام دین با دین اسلام و اماکن مقدس ما دشمنی دارند و با نقشه های مختلف در صدد از بین بردن نظام و این اماکن هستند اما نقشه های آنان در بسیاری از مواقع برملا می شود.

وی به جنایات وحشیانه تکفیریها در سوریه و عراق اشاره و مطرح کرد: تکفیریها در سوریه و عراق هزار و 700 دانشجوی جوان شیعه را سر بریدند، هزاران کودک را کشتند و چه بسیار امکان مقدس را از بین بردند ولی رزمندگان عراق و سوریه توانستند تکفیرها را از کشور خود بیرون کنند.

مدیر حراست مسجد مقدس جمکران با اشاره به اغتشاشات اخیر، گفت: حضور مردم و اطاعت از ولایت فقیه نقشه های دشمنان ایران را خنثی می کند. امنیت گوهر گرانبهایی است که در ایران وجود دارد و ما باید قدردان نظام، نیروی های تامین کننده امنیت و شهدای مدافع حرم باشیم.