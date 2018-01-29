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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۰۰

دبیر ستاد بزرگداشت دهه فجر استان قزوین:

تدوین دستاوردهای ۳۹ ساله انقلاب اسلامی در استان قزوین

تدوین دستاوردهای ۳۹ ساله انقلاب اسلامی در استان قزوین

قزوین- دبیر ستاد بزرگداشت دهه فجر استان قزوین از تهیه و تدوین دستاوردهای ۳۹ ساله انقلاب اسلامی در استان قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، نصرت اله علیرضایی از تهیه و تدوین دستاوردهای ۳۹ ساله انقلاب اسلامی در استان قزوین خبر داد.

وی افزود:این دستاوردها در چهار محور و سرفصل امور عمرانی و زیربنایی، امور اقتصادی، امور سلامت و امنیت غذایی و امور فرهنگی و اجتماعی تهیه و تدوین شده است.

مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین گفت: این دستاوردها به شکل مقایسه ای و به زبان آمار و عدد و رقم و درصد با قبل از انقلاب و در مقایسه با سال ۵۷ تهیه شده است.

دبیر ستاد بزرگداشت دهه فجر استان قزوین اظهار داشت: این مجموعه برای تمامی مدیران، فرمانداران و بخشداران و شهرداران ارسال شده تا در مراسم و برنامه های مرتبط به ایام الله دهه مبارک فجر و در دیدارهای مردمی بتوانند گوشه هایی از خدمات و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی را برای مردم بازگو و تبیین کنند.

کد مطلب 4213039

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