سهم دولت در احداث خط یک قطار شهری شیراز پرداخت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حیدر اسکندرپور با تاکید بر اینکه شهرداری سهم خود را برای احداث خط یک قطار شهری شیراز پرداخت کرده، گفت: دولت هنوز سهم خود را برای احداث خط یک قطار شهری پرداخت نکرده است. با توجه به اینکه در ماه های انتهایی سال هستیم در دیدار با مهندس جهانگیری خواستار دستور ویژه ایشان برای پرداخت معوقات سهم دولت در خط یک قطار شهری شیراز شدیم.

شهردار شیراز با اشاره به اهمیت بافت تاریخی به عنوان یک ثروت افزود: در دیدار با معاون اول رییس جمهور خواستار اختصاص اعتبار برای ساماندهی بافت تاریخی کلانشهرهایی نظیر شیراز شدم.

وی با بیان اینکه هم اکنون در بافت های تاریخی سه نهاد شهرداری، میراث فرهنگی و وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان شرکت های عمران و بهسازی اقداماتی را انجام می دهند، عنوان کرد: من اعتقاد دارم که این اقدامات جزیره ای از یک سو منجر به آسیب رسیدن به بافت و از سوی دیگر منجر به سردرگم شهروندان در بین این سه مجموعه می شود.

مهندس اسکندرپور افزود: از مهندس جهانگیری تقاضا کردم که دولت طی مصوبه ای نحوه مدیریت بافت های تاریخی را تعیین تکلیف کند. این پیشنهاد مورد استقبال مهندس جهانگیری قرار گرفت و مقرر شد که از طریق وزارت کشور طرح این مصوبه پیگیری شود.

شهردار شیراز با اشاره به وجود اماکن تاریخی و فرهنگی متعدد در شیراز گفت: هزینه ورودی این مجموعه ها به حساب خزانه وارد می شود و امکان استفاده از این درآمد برای توسعه این اماکن تاریخی و فرهنگی وجود ندارد.

وی در ادامه عنوان کرد: پیشنهاد من به مهندس جهانگیری این بود که اماکن تاریخی و فرهنگی به صورت هیات امنایی اداره شود چون اداره هیات امنایی منجر به این می شود که درآمدهای حاصل از بلیت فروشی و ... با نظر هیات امنا و در راستای سرعت بخشیدن به توسعه اماکن تاریخی و فرهنگی به کار گرفته شود.