بیش از ۲۵ هزار دام سنگین در برخوار واکسن تب برفکی دریافت کردند

مجید فلسفی منش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۲۵ هزار و ۱۰۰ راس دام سنگین در مقابل تب برفکی واکسینه شدند که ۲۰ درصد بالاتر از پیشبینیهای صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: فاز اول واکسیناسیون علیه تب برفکی صورت گرفت که مرحله اول از دهم مهرماه آغاز شد و تا یکماه ادامه داشت.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار اعلام کرد: در فاز نخست با همکاری چهار اکیپ دولتی و خصوصی عملیات مایه کوبی علیه بیماری تب برفکی در برخوار صورت گرفت.
وی اعلام کرد: انجام عملیات واکسیناسیون، رعایت اصول امنیت زیستی و کنترل ورود، خروج و تردد دام در پیشگیری از ابتلا به این بیماری نقش مهمی دارد.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار با بیان اینکه تب برفکی ضربه های سنگینی بر دامدار وارد میسازد، گفت: افت تولید شیر و گوشت، افت زایش، تلفات در گوسالهها به همراه هزینه درمان از جمله خسارت اقتصادی وارده به پرورش دهنده گان است.
وی افزود: ایجاد پوشش ایمنی در دامهای مورد هدف علیه بیماریهای مختلف از طریق واکسیناسیون از مهمترین راههای پیشگیری از این بیماریها است.
نظر شما