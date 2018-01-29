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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۰۶

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار :

بیش از ۲۵ هزار دام سنگین در برخوار واکسن تب برفکی دریافت کردند

بیش از ۲۵ هزار دام سنگین در برخوار واکسن تب برفکی دریافت کردند

اصفهان - رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار گفت: بیش از ۲۵ هزار راس سنگین در مقابل تب برفکی واکسینه شدند.

مجید فلسفی منش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۲۵ هزار و ۱۰۰ راس دام سنگین در مقابل تب برفکی واکسینه شدند که ۲۰ درصد بالاتر از پیش‌بینی‌های صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: فاز اول واکسیناسیون علیه تب برفکی صورت گرفت که مرحله اول از دهم مهرماه آغاز شد و تا یکماه ادامه داشت.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار اعلام کرد:‌ در فاز نخست با همکاری چهار اکیپ دولتی و خصوصی عملیات مایه کوبی علیه بیماری تب برفکی در برخوار صورت گرفت.

وی اعلام کرد: انجام عملیات واکسیناسیون، رعایت اصول امنیت زیستی و کنترل ورود، خروج و تردد دام در پیشگیری از ابتلا به این بیماری نقش مهمی دارد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار با بیان اینکه تب برفکی ضربه های سنگینی بر دامدار وارد می‌سازد، گفت: افت تولید شیر و گوشت، افت زایش، تلفات در گوساله‌ها به همراه هزینه درمان از جمله خسارت اقتصادی وارده به پرورش دهنده گان است.

وی افزود: ایجاد پوشش ایمنی در دام‌های مورد هدف علیه بیماری‌های مختلف از طریق واکسیناسیون از مهمترین راه‌های پیشگیری از این بیماری‌ها است.

کد مطلب 4213044

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