انجام ۱۵ عملیات امدادی توسط هلال احمر البرز/اسکان ۱۵۰ نفر

ناصر چرخ‌ساز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امدادگران جمعیت هلال‌احمر استان البرز با هفت‌دستگاه خودرو کمک دار و ۱۶ دستگاه آمبولانس در قالب ۲۵ تیم در محورهای مواصلاتی استان مستقر و به مسافران امدادرسانی می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون به ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از درراه ماندگان ناشی از برف در حوزه استان البرز با توزیع اقلام موردنیاز امدادرسانی شده است، گفت: ۱۵۰ نفر نیز اسکان اضطراری داده‌شده‌اند که ۱۴۰ نفر آن‌ها در شهرستان اشتهارد بوده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان البرز با تأکید بر اینکه طی دو روز گذشته ۱۵ عملیات امدادی توسط نجات گران هلال‌احمر استان انجام‌شده است، گفت: از مجموع این حوادث ۶ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، پنج مورد مربوط به حوادث مورد برف و کولاک، دو مورد مربوط به حوادث شهری و دو مورد نیز مربوط به حوادث کوهستانی بوده است.

چرخساز به آمار مصدومان نیز اشاره کرد و گفت: درمجموع هشت نفر مصدوم شدند که از این تعداد پنج نفر به بیمارستان منتقل و سه نفر نیز سرپایی درمان شدند.