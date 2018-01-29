دومین یادواره شهدای مفقودالاثر رفسنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین حسنی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دومین یادواره ۲۸ شهید مفقودالاثر شهرستان رفسنجان در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته جاری بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع رفسنجان برگزار می شود.

وی افزود: سخنران این یادواره حجت الاسلام سید محمد میرعلی اکبری راوی دفاع مقدس از قم و مداحان شب اول حسین رحمانی، شب دوم حجت رضایی و شب سوم حاج ابوذر بیوکافی از قم هستند.

حسنی تصریح کرد: سال گذشته نخستین یادواره شهدای مفقودالاثر شهرستان را با گرامیداشت یاد و خاطره ۳۱ شهید مفقودالاثر شهرستان رفسنجان با حضورر سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح برگزار کردیم.

وی با بیان اینکه سردار باقرزاده در نخستین یادواره خبر پیدا شدن پیکر پاک شهید عبدالهی از شهدای مفقودالاثر رفسنجان را داد، بیان کرد: در سال جاری نیز پیکر مطهر دو شهید مفقودالاثر دیگر به نامهای شهید محمدعلی محمدصادقی و شهید منصور خراسانی گروئیه پیدا شد و به همین علت امسال یادواره ۲۸ شهید مفقودالاثر شهرستان رفسنجان که یکی از آنها شهید حاج حسین بادپا از شهدای مدافع حرم شهرستان است را برگزار خواهیم کرد.

دبیر ستاد یادواره شهدای مفقودالاثر شهرستان رفسنجان تصریح کرد: با توجه به اینکه در ایام شهادت حضرت فاطمه (س) قرار داریم دو شب از این یادواره، مراسم عزاداری و روضه خوانی حضرت فاطمه زهرا (س) است.

به گفته وی شب نخست این یادواره به یاد مادران چشم انتظار، شب دوم به یاد تنها شهید مفقودالاثر مدافع حرم شهید بادپا و شب سوم به یاد تمام شهدا است.

حسنی عنوان کرد: در شب دوم این یادواره که به یاد شهید مفقودالاثر مدافع حرم شهید بادپا است با پخش مستند «آواز گنجشکها» که درباره زندگی شهید بادپا می باشد، اکرانهای امسال جشنواره فیلم عمار در شهرستان نیز افتتاح خواهد شد.

دبیر ستاد یادواره شهدای مفقودالاثر شهرستان رفسنجان از رونمایی از یادمان شهید بادپا خبر داد و اضافه کرد: عصر پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه از یادمان شهید بادپا در قطعه ۲ گلزار شهدای عباس آباد رفسنجان با حضور مردم و مسئولین رونمایی خواهد شد.