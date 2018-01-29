تشییع شهدای کُرد عملیات انهدام گروه تروریستی تکفیری غرب کشور+عکس

به گزارش خبرنگار مهر، مردم اورامانات در حضوری با شکوه و به یاد ماندنی شهیدان «صالح شعری» و «حسین محمدی» را تشییع کردند.

این رزمندگان کُردِ اهل سنت، روز شنبه در جریان انهدام و دستگیری یک گروه تروریستی ۲۵ نفره در مرزهای غربی کشور به شهادت رسیدند.