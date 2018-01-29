تشییع شهدای کُرد عملیات انهدام گروه تروریستی تکفیری غرب کشور+عکس

به گزارش خبرنگار مهر، مردم اورامانات در حضوری با شکوه و به یاد ماندنی شهیدان «صالح شعری» و «حسین محمدی» را تشییع کردند.
این رزمندگان کُردِ اهل سنت، روز شنبه در جریان انهدام و دستگیری یک گروه تروریستی ۲۵ نفره در مرزهای غربی کشور به شهادت رسیدند.
کرمانشاه- پیکر دو شهید کُرد که در عملیات انهدام گروه تروریستی تکفیری به شهادت رسیدند روی دستان مردم اهل سنت اورامانات تشییع شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مردم اورامانات در حضوری با شکوه و به یاد ماندنی شهیدان «صالح شعری» و «حسین محمدی» را تشییع کردند.
این رزمندگان کُردِ اهل سنت، روز شنبه در جریان انهدام و دستگیری یک گروه تروریستی ۲۵ نفره در مرزهای غربی کشور به شهادت رسیدند.
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