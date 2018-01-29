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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۲۵

آمادگی راهدارخانه‌ها برای خدمت‌رسانی در جاده‌های کشور

آمادگی راهدارخانه‌ها برای خدمت‌رسانی در جاده‌های کشور

مدیرکل بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت:۳۵۰ راهدارخانه آماده شده و ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع کامیون و تجهیزات مورد نیاز برف روبی در جاده های کشور مستقر هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، داریوش نصر با اشاره به آمادگی راهداری ها برای خدمت رسانی در جاده ها، افزود: ۳۵۰ راهدارخانه آماده شده و ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع کامیون و تجهیزات مورد نیاز برف روبی در جاده های کشور مستقر هستند.

وی گفت: در روزهای گذشته ۲۱ استان درگیر بارش برف بودند و امروز ۶ استان شمال وشمال شرق کشور شاهد بارش برف هستند.

وی افزود: در حال حاضر محور کندوان ، قزوین - همدان، قزوین - رشت، قزوین -زنجان و زنجان - رشت بسته است ، که تیم های راهداری برای بازگشایی این محورها در تلاشند.

کد مطلب 4213067
فرشته رفیعی

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