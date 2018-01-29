به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، داریوش نصر با اشاره به آمادگی راهداری ها برای خدمت رسانی در جاده ها، افزود: ۳۵۰ راهدارخانه آماده شده و ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع کامیون و تجهیزات مورد نیاز برف روبی در جاده های کشور مستقر هستند.

وی گفت: در روزهای گذشته ۲۱ استان درگیر بارش برف بودند و امروز ۶ استان شمال وشمال شرق کشور شاهد بارش برف هستند.

وی افزود: در حال حاضر محور کندوان ، قزوین - همدان، قزوین - رشت، قزوین -زنجان و زنجان - رشت بسته است ، که تیم های راهداری برای بازگشایی این محورها در تلاشند.