استخدام ۳۰۰ زن در دستگاه قضایی عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع عربستانی اعلام کردند که وزارت دادگستری این کشور قصد دارد در مرحله نخست ۳۰۰ زن را استخدام کند چرا که اخیرا «ولید الصمعانی» وزیر دادگستری عربستان از ایجاد فرصتهای شغلی در چهار زمینه برای زنان خبر داده بود.

قرار است زنان سعودی برای نخستین بار در تاریخ این کشور در زمینه های کارشناس اجتماعی و حقوقی و معاونت اداری از طریق برگزاری آزمون استخدامی در ۵ شهر اصلی این کشور یعنی ریاض، مکه، جده، دمام و مدینه منوره فعالیت داشته باشند.

این در حالی است که به نظر می رسد اصلاحاتی از این دست که بیشتر روی زنان عربستان تمرکز دارد سعی در راضی کردن نیمی از جامعه این کشور دارد چرا که اعطای آزادی های بیشتر به زنان از انجام هر گونه اصلاحات اقتصادی و سیاسی در عربستان بسیار سهل تر و کم هزینه تر به نظر می رسد.