بابک نخستین در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هر شهرداری باید کارشناس روان داشته باشد و متأسفانه به این مهم توجه چندانی نشده است.
وی اضافه کرد: سلامت روان به میزان سلامت جسم در جامعه اهمیت دارد و فرد سالم فردی است که از هر دو منظر سلامت کامل داشته باشد.
وی افزود: در تأمین و تقویت سلامت روان جامعه نقش علوم پزشکی چیزی در حدود ۲۵ درصد است و برای ایجاد سلامت روان تمامی دستگاههای فرهنگی میتوانند نقش ایفا کنند.
معاون بهداشتی علوم پزشکی استان متذکر شد: از جمله در طراحی مبلمان شهری، ایجاد تفرجگاهها و طراحی فضاهای شهری، شهرداریها نقش کلیدی دارند و میتوانند با طراحی بهینه شرایطی فراهم سازند که آرامش روانی در جامعه نهادینه شود.
نخستین با اشاره به نقش رسانهها و نشریات در سلامت روان جامعه، ادامه داد: آموزشوپرورش نیز در تعلیم و تربیت و کتب درسی نقش کلیدی در بهبود سلامت روان جامعه دارد.
وی افزود: در وضعیت فعلی یکی از مشکلات و اختلالات شایع، اختلالات روانی به ویژه افسردگی و اضطراب است و بدون همکاری و مشارکت دستگاهها نمیتوان در مهار و کنترل آن اقدام کرد.
