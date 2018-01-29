به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: رضا خدری (البرز) مسلم نادری خادم (خراسان رضوی) رامین باستانی(تهران)
۶۰ کیلوگرم: مهرداد مردانی (خوزستان) شیرزاد بهشتی طلا (تهران) میثم دلخانی (فارس)
۶۳ کیلوگرم: محمد نوربخش (تهران) کرامت عبدولی (خوزستان) مصطفی کایدخورده (خوزستان)
۶۷ کیلوگرم: محمد الیاسی – حسین اسدی (خوزستان) علی ارسلان(مازندران)
۷۲ کیلوگرم: افشین بیابانگرد (اردبیل) فرشاد بلفکه (لرستان) مجید خلیلی(قزوین)
۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی (فارس) پژمان پشتام (تهران) برومند اصلان (مرکزی)
۸۲ کیلوگرم: سعید عبدولی (خوزستان) یوسف قادریان (البرز) مهدی ابراهیمی (قم) عباس مهدی زاده(اصفهان)
۸۷ کیلوگرم: حسین نوری(البرز)سامان عزیزی (کردستان) بهروز هدایت (کرمانشاه)
۹۷ کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده(خوزستان)امیرحسین حسینی (مازندران) علی اکبر حیدری (قم)
۱۳۰ کیلوگرم: بهنام مهدی زاده (تهران) شهاب قوره جیلی (تهران) ابوالفضل نجفی (تهران)
سرمربی: علی اشکانی
مربیان: جمشید خیرآبادی(سرمربی تیم امید) محمدعلی چمیانی (فارس) رسول جزینی(اصفهان) داود گیل نیرنگ (مازندران) لقمان رضایی (خوزستان) و یک مربی به معرفی هیأت کشتی استان البرز
سرپرست: موسی طباطبایی
رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان آسیا روزهای ۸ و ۹ اسفندماه در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار خواهد شد.
برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا؛
۳۱ فرنگیکار به اردوی تیم ملی کشتی دعوت شدند
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا در روزهای ۱۱ تا ۲۲ بهمن ماه در خانه کشتی تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی به شرح زیر است:
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