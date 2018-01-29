به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: رضا خدری (البرز) مسلم نادری خادم (خراسان رضوی) رامین باستانی(تهران)

۶۰ کیلوگرم: مهرداد مردانی (خوزستان) شیرزاد بهشتی طلا (تهران) میثم دلخانی (فارس)

۶۳ کیلوگرم: محمد نوربخش (تهران) کرامت عبدولی (خوزستان) مصطفی کایدخورده (خوزستان)

۶۷ کیلوگرم: محمد الیاسی – حسین اسدی (خوزستان) علی ارسلان(مازندران)

۷۲ کیلوگرم: افشین بیابانگرد (اردبیل) فرشاد بلفکه (لرستان) مجید خلیلی(قزوین)

۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی (فارس) پژمان پشتام (تهران) برومند اصلان (مرکزی)

۸۲ کیلوگرم: سعید عبدولی (خوزستان) یوسف قادریان (البرز) مهدی ابراهیمی (قم) عباس مهدی زاده(اصفهان)

۸۷ کیلوگرم: حسین نوری(البرز)سامان عزیزی (کردستان) بهروز هدایت (کرمانشاه)

۹۷ کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده(خوزستان)امیرحسین حسینی (مازندران) علی اکبر حیدری (قم)

۱۳۰ کیلوگرم: بهنام مهدی زاده (تهران) شهاب قوره جیلی (تهران) ابوالفضل نجفی (تهران)

سرمربی: علی اشکانی

مربیان: جمشید خیرآبادی(سرمربی تیم امید) محمدعلی چمیانی (فارس) رسول جزینی(اصفهان) داود گیل نیرنگ (مازندران) لقمان رضایی (خوزستان) و یک مربی به معرفی هیأت کشتی استان البرز

سرپرست: موسی طباطبایی



رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان آسیا روزهای ۸ و ۹ اسفندماه در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار خواهد شد.