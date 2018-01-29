دوشرط اصلی برای ازسرگیری پروازها درفرودگاه مهرآباد/باند آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه و شهرسازی ، حسین اسفندیاری با بیان اینکه برای پرواز در شرایط نامناسب جوی باید دید مناسب و آمادگی سطوح پروازی وجود داشته باشد، عنوان کرد: اکنون سطوح پروازی فرودگاه مهرآباد آماده است و سیستم های ایمنی و فنی وضعیت نرمالی دارند. سطوح پروازی از شامگاه گذشته تاکنون پاکسازی و برف روبی شده اند و مشکلی برای پرواز ندارند.

وی افزود: دید افقی پرواز بر اساس شرایط آب و هوایی متغیر است و از ۶۰۰ متر در ساعات آغازین روز، اکنون بسیار کمتر شده است.

اسفندیاری همچنین عنوان کرد: در فرودگاه های غرب و شمال غرب کشور با وجود بارش شدید برف مشکلی نداریم و شرایط پرواز فراهم است.

رحمت اله مه آبادی، مدیرعامل شرکت فرودگاهها نیز گفت: با توجه به پیش بینی هواشناسی، کارکنان فرودگاهی آماده و تجهیزات پیش از بارش برف فراهم شده بودند و از شب گذشته برف روبی به طور مرتب انجام شده است.

وی با بیان اینکه اکنون فرودگاه مهرآباد آماده نشست و برخاست هواپیماهاست، افزود: چارچوب ما در عملیاتی کردن فرودگاه ها، رعایت استاندارد است و آسمان کشور ما از ایمن ترین فضاهاست و فرودگاه های ایران در زمره ایمن ترین فرودگاه های جهان هستند.

این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه اکنون شرایط ترمزگیری و دید برای نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه مهرآباد فراهم است، گفت: مشکلی برای پرواز وجود ندارد و انجام پرواز منوط به تصمیم گیری شرکت های هواپیمایی است.

وی با اشاره به اینکه از روز گذشته تا پیش از ظهر امروز(یکشنبه) چندین پرواز خروجی و ورودی فرودگاه مهرآباد لغو شد، افزود: با همکاری مردم و اطلاع رسانی های انجام شده بسیاری از مشکلات برطرف شد و امیدواریم به زودی شاهد از سرگیری پروازهای فرودگاه مهرآباد باشیم.