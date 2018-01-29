دبیری که در روز آخر هم دیده نشد/ پایان تئاتر فجر با ردپایی از برف

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته یکشنبه ۸ بهمن ماه آخرین روز از اجراهای جشنواره سی و ششم تئاتر فجر در روزی که برف همه جا را فرا گرفته بود و به همین دلیل برخی از اجراهای محیطی و خیابانی کنسل شد، برگزار شد.

این دوره از جشنواره تئاتر فجر میزبان مسئولان، وزرا و سیاسیون بسیاری بود به این ترتیب که علاوه بر حضور دو باره سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جشنواره، خانواده وی نیز که از علاقه مندان به هنرهای نمایشی هستند به تماشای چند اثر در جشنواره نشستند. همچنین حسین قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت نیز از ۲ نمایش «شلتر» و «آبی مایل به صورتی» دیدن کرد و در این میان نیز رییس دفتر رییس جمهور و برخی از معاونان وی به تماشای نمایش های مختلفی که در قالب جشنواره تئاتر فجر به صحنه می رفت، نشستند.

نکته جالب توجه در همه این دیدارها غیبت فرهاد مهندس پور دبیر جشنواره بود تا جایی که تا آخرین روز از برگزاری این رویداد، مهندس پور نه تنها در کنار هیچ کدام از مهمانان ویژه ای که در جشنواره حضور پیدا کردند دیده نشد بلکه به دیدن آثار نمایشی نیز ننشست و تنها در پشت صحنه نمایش «هنر» وحید رهبانی حضور پیدا کرد و به بازیگران پیشکسوت این اثر نمایشی خسته نباشید گفت.

البته حاشیه هایی که در طول برگزاری جشنواره گریبان دبیر را گرفت نیز در غیبت وی بی‌تاثیر نبود اما انتظار می رفت حداقل در بازدیدهایی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایش های جشنواره داشت مهندس پور در کنار وی دیده می شد در حالی که در تمام این حضورها تنها شاهد همراهی مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی و مجتبی حسینی معاون هنری وزارت ارشاد بودیم.

در آخرین روز از جشنواره سی و ششم تئاتر فجر نمایش «هفت روز از تیر شصت» به کارگردانی کامران شهلایی و محمد لارتی در ۲ نوبت ۱۶ و ۱۸:۳۰ در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت. این نمایش در اجرای اول خود میزبان سید مجتبی حسینی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در اجرای دوم میزبان خانواده شهید جواد سرافراز بود.

این اثر نمایشی بر اساس حادثه هفتم تیر ۱۳۶۰ تولید شده و به عنوان یک تئاتر مستند براساس اتفاقات واقعی و گفتگو با بازماندگان این واقعه و خانواده شهدا شکل گرفته است.

نمایش «هفت روز از تیر شصت» با بازی رامین سیاردشتی، فرزین محدث، مژگان خالقی، فرهاد تفرشی، احمد جعفری، هدیه رضایی تیرماه امسال در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته بود.

نمایش «خسیس» که از آثار شناخته شده مولیر به حساب می آید به کارگردانی مریم کاظمی نمایش دیگری بود که شب گذشته در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر در ۲ نوبت ۱۵:۳۰ و ۱۸:۳۰ به صحنه رفت. این نمایش موزیکال پیش از این با بازی رامین سیاردشتی، فرزین محدث، مژگان خالقی، فرهاد تفرشی، احمد جعفری، هدیه رضایی و... در پردیس تئاتر تهران به صحنه رفته است.

یکی از ویژگی های این اثر نمایشی بازی حسین محب اهری در نقش هارپاگون بود که وی با وجود بیماری و طی کردن مراحل درمان بسیار با انرژی و مسلط این نقش را ایفا می کرد. نمایش «خسیس» با همراهی موسیقی زنده و اجرای ترانه های گیلکی در کنار طراحی لباس و گریم های فانتزی و بازی های قابل قبول ممکن است که تعدادی از مخاطبان را راضی نکرده باشد اما شب شادی را در آخرین روز جشنواره برای تعداد دیگری از آنها رقم زد.

نمایش «افسانه ببر» نوشته داریو فو و کارگردانی صدرالدین زاهد نیز شب گذشته در ۲ نوبت ۱۸ و ۲۰:۳۰ در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت. زاهد بازیگر، مترجم و کارگردان ایرانی است که فعالیت خود را از دهه ۵۰ در ایران آغاز کرد و سال ها است در فرانسه زندگی می کند و فارغ التحصیل دانشگاه سوربن است. او این اثر نمایشی را در سال ۲۰۱۲ تولید و تا به حال در شهرهای مختلف اروپا با بازی خودش به صحنه برده است.

این نمایش تک نفره که اثری درباره رابطه انسان و طبیعت است به ارتباط یک سرباز زخمی چینی و یک ببر می پردازد که در این رابطه هر ۲ آنها به یکدیگر کمک می کنند. «افسانه ببر» اثری شیرین و جذاب است که زاهد در اجرا از مولفه های نمایش ایرانی مثل نقالی و تخت حوضی و خواندن ترانه ها و لالایی های ایرانی استفاده کرده است اما اجرای شب گذشته از شیرینی و طنازی هایی که مخاطبان انتظارش را داشتند به دور بود.

نمایش های «ملانکولی» فیلیپ کن از فرانسه در تالار وحدت، «شرقی غمگین» سعید زارعی در تالار قشقایی، «دشمن مردم» سینا راستگو در تالار مولوی، «شاه اسماعیل» حسین نوشیر در سالن سمندریان، «۱۰ درصد» مرتضی اسماعیل کاشی در سالن ناظرزاده، «نهایی مفرد من» پیمان محمدی در سالن انتظامی، «خط آبی» آنتونیس کوتروپیس از یونان در تالار حافظ، «اسب» آرش دادگر در کارگاه دکور و «میر مهنا» سیروس کهوری نژاد در تماشاخانه سرو دیگر آثاری بودند که در آخرین روز از جشنواره تئاتر فجر به صحنه رفتند.