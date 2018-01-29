۸۵ پروژه در شهرستان خوسف همزمان با دهه فجر به بهره برداری می رسد

محمد شفیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای بهره برداری از این پروژه ها ۱۱۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی، اشتغالزایی این تعداد پروژه را ۱۰۹ نفر اعلام کرد و افزود: در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید و توسعه اشتغالزایی در روستاها بایستی از همه ظرفیت ها از جمله تسهیلات اشتغالزایی روستایی از محل صندوق توسعه ملی بیشترین استفاده را کرد.

شفیعی، افتتاح خانه بهداشت روستاهای بصیران و ماژان، اوراژانس ۱۱۵ ماژان و پانسیون دزشک در روستای معدن و مرکز خدمات جامع سلامت جوادالائمه را از جمله مهم ترین پروژه های افتتاحی در دهه مبارک فجر در حوزه بهداشت و درمان دانست.

افتتاح ۵ پروژه دهیاری ها

فرماندار خوسف با اشاره به پروژه های دهیاری های شهرستان طی این دهه، عنوان داشت: در این حوزه نیز پنج پروژه با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال بهره برداری خواهد رسید.

شفیعی اظهار داشت: در حوزه جهاد کشاورزی نیز هشت پروژه با اعتباری بالغ ۴۰ میلیارد و ۸۵۷ میلیون ریال افتتاح خواهد شد که شامل ۲۸ پروژه آبیاری تحت فشار، احداث آبشخور، گلخانه و مرغداری تخم گذارو احداث استخر می شود.

فرماندار خوسف اجرای آبخیزداری و کنترل سیل و اجرای طرح های خاص بیابان زدایی در بیش از ۶۰۰ کیلومتر از ارضی بیابانی و مراتع با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و بیست میلیون ریال را از دیگر پروژه های شاخص افتتاحی دانست.

وی همچنین از افتتاح سه پروژه در حوزه راه های مواصلاتی شهرستان با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال خبر داد و گفت: این پروژه ها شامل احداث و اسفالت راه روستایی علی اباد تقاب، روکش آسفالت گرم مسیر خور -عرب آباد و قلعه زری خواهند بود.

بهره برداری از ۲۳ پروژه برق رسانی

فرماندار خوسف با اشاره به کلنگ زنی پروژه های مجتمع آبرسانی قصبه و چهکندک و آبرسانی روستای معدن قلعه زری، گفت: با بهره بردای از این پروژه ۴۲۲ خانوار از مزایای آن بهره مند می شوند.

وی، تعداد پروژه ای اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس در شهرستان خوسف را چهار پروژه عنوان کرد و افزود: این پروژه ها با هزینه کرد بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۶۷۹ میلیون ریال افتتاح خواهد شد.

شفیعی همچنین به بهره برداری از ۲۳ پروژه برق رسانی طی این دهه اشاره کرد و گفت: میزان هزینه کرد این پروژه ها ۱۶ میلیارد و ۴۸۸ میلیون ریال بوده و ۶۱۱ خانوار از این پروژه ها بهره مند می شوند.