مدافع مفاد قانون اساسی درباره انتخابات هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد: من به آنچه که در قانون اساسی در خصوص انتخابات و برگزاری آن آمده است کاملا پایبند هستم.

بر اساس این گزارش، وی افزود: در همان نیمه اول سال ۲۰۱۶ و پیش از آزادسازی موصل و تحقق دستاوردهای میدانی هم من بر لزوم برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی تأکید داشتم.

العبادی تصریح کرد: اگر ما از قانون اساسی عبور کنیم بار دیگر به دوره دیکتاتوری باز می گردیم.

وی در خصوص برخی اختلافات با المالکی گفت: زمانی که اغلبیت حزب الدعوه تصمیم گرفتند که من را به عنوان سرلیست خود معرفی کنند، المالکی اعلام کرد که این مسئله به مثابه خروج وی از حزب خواهد بود. بنابراین او به سمت حزب جدیدی رفت.

العبادی ادامه داد: اختلاف ما بر سر پست نخست وزیری نبود؛ اختلاف بر سر این بود که چه کسی باید برای انتخابات به عنوان سرلیست حزب معرفی شود.