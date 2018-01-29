  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۷

حیدر العبادی:

مدافع مفاد قانون اساسی درباره انتخابات هستم

مدافع مفاد قانون اساسی درباره انتخابات هستم

نخست وزیر عراق با تأکید بر پایبندی خود به مفاد قانون اساسی در خصوص انتخابات پارلمانی این کشور به تشریح برخی موارد اختلافی با «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد: من به آنچه که در قانون اساسی در خصوص انتخابات و برگزاری آن آمده است کاملا پایبند هستم.

بر اساس این گزارش، وی افزود: در همان نیمه اول سال ۲۰۱۶ و پیش از آزادسازی موصل و تحقق دستاوردهای میدانی هم من بر لزوم برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی تأکید داشتم.

العبادی تصریح کرد: اگر ما از قانون اساسی عبور کنیم بار دیگر به دوره دیکتاتوری باز می گردیم. 

وی در خصوص برخی اختلافات با المالکی گفت: زمانی که اغلبیت حزب الدعوه تصمیم گرفتند که من را به عنوان سرلیست خود معرفی کنند، المالکی اعلام کرد که این مسئله به مثابه خروج وی از حزب خواهد بود. بنابراین او به سمت حزب جدیدی رفت.

العبادی ادامه داد: اختلاف ما بر سر پست نخست وزیری نبود؛ اختلاف بر سر این بود که چه کسی باید برای انتخابات به عنوان سرلیست حزب معرفی شود. 

کد مطلب 4213094

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها