به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، هادی حقشناس، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، با بیان اینکه کمیته چهارجانبه بررسی سانحه نفت کش سانچی که شامل کشورهای ایران، چین، هنگ کنگ و پاناما می شود براساس آییننامه بررسی علل سوانح که توسط سازمان جهانی دریانوردی مدنظر قرار گرفته و به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است در حال پیگیری وقایع مربوط به سانحه نفت کش سانچی و شناور چینی فله بر کریستال است، اظهار کرد: طبق آییننامه مربوطه، پاناما به عنوان کشور صاحب پرچم نفتکش، چین به عنوان کشوری که نفتکش در ساحل آن دچار سانحه شده و سایر ذینفعان از جمله ایران و هنگکنگ اعضای این کمیته چهارجانبه هستند و اطلاعات را بین خودشان برای پیگیری امور به اشتراک میگذارند.
علل سانحه در کمیته های تخصصی مشخص می شود
وی در مورد اینکه اطلاعات جعبه سیاه (VDR) نفتکش سانچی و نیز شناور فلهبر کریستال در اختیار سازمان قرار گرفته است یا خیر، توضیح داد: اطلاعات جعبه سیاه نفتکش سانچی و نیز شناور فلهبر کریستال به همراه مصاحبههای صورت گرفته از پرسنل شناور چینی در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته و تصمیم بر این است که موضوع در کمیتههای تخصصی مطرح و به بحث گذاشته و در نهایت علت سانحه مشخص شود.
تا کشف علل حادثه کمیته چهارجانبه فعال است
به گفته معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی این سازمان، به نیابت از جمهوری اسلامی ایران در کمیته چهارجانبه بررسی سانحه نفت کش سانچی حضور دارد و تا کشف علل حادثه جلسات این کمیته ادامه خواهد یافت تا در نهایت به نتیجه مربوطه دست یافت.
اطلاعات جعبه سیاه خدشه ای ندیده است
حقشناس در مورد صحت اطلاعات جعبه سیاه نفتکش سانچی پس از اینکه در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته است، تاکید کرد: اطلاعات جعبه سیاه نفتکش سانچی و شناور فلهبر کریستال به صورت صحیح و بدون هیچگونه خدشهای در اختیار چهار کشور کمیته بررسی علل قرار گرفته تا از روند کار مطلع شوند و مسائل رادبه صورت مشترک پیش ببرند.
وی همچنین در مورد اینکه برخی خانوادههای داغدار از سانحه نفکش سانچی اعلام کرده اند که می خواهند به کشور چین سفر کنند تا پیگیر اجساد خود شوند، تصریح کرد: اگر عزیزان ما قصد دارند به به کشور چین سفر کنند باید از طریق شرکت ملی نفتکش اقدام کنند .این مجموعه در حال پیگیری امور مربوط به خانواده شهدای سانچی است.
نظر شما