نخستین دوره جایزه ادبی یادبود استاد احمد عزیزی

به گزارش خبرگزاری مهر، طی همکاری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه با موسسه فرهنگی هنری آرمان ولایت زاگرس و بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، نخستین دوره جایزه ادبی کرمانشاه همزمان با اولین سالگرد شاعر بنام کشور زنده یاد استاد «احمد عزیزی» برگزار می شود.

طی فراخوان این جایزه ادبی از تمام شاعران و نویسندگان حوزه ادبیات داستانی استان کرمانشاه که آثارشان برای نخستین‌ بار در سال های ( ۱۳۹۵و ۱۳۹۶) منتشر شده است، دعوت شده تا ۳ نسخه از آثار خود را به دبیرخانه جایزه ارسال کنند.

در این فراخوان آمده است، حوزه مورد ارزیابی هیئت داوران، کتاب‌ های شعر و داستان منتشر شده در سال ۹۵ و ۹۶ است و آثار حوزه شعر در دو بخش کتاب های فارسی و کردی داوری می شوند.

همچنین در این فراخوان آمده است، آثاری که به صورت گردآوری باشند در این دوره شرکت داده نمی شوند و نویسنده اثر باید کرمانشاهی باشد و ارسال کپی شناسنامه نویسنده الزامی است.

این فراخوان می افزاید: آثار سال ۹۶ که امکان حضور در اولین دوره جایزه ادبی کرمانشاه نیافته اند، می توانند در فراخوان سال دوم شرکت داده شوند.

مهلت ارسال آثار در این فراخوان ۳۰ بهمن ۹۶ اعلام شده و علاقه مندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره به آدرس کرمانشاه، پایین تر از چهارراه راهنمایی و رانندگی– موسسه فرهنگی هنری آرمان ولایت زاگرس ارسال کرده و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۰۹۱۸۸۳۴۲۰۴۸ - ۰۸۳۳ ۸۲۲ تماس حاصل کنند.