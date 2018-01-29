به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، عبدالکریم گراوند در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان بوشهر با تبریک ایام‌الله دهه فجر و گرامیداشت ایام فاطمیه با بیان اینکه بخش کشاورزی بیشترین مصرف کننده آب استان است اظهار داشت: استفاده از روش‌های نوین آبیاری و بهره‌برداری از گونه‌های جدید کشاورزی که بازده تولید آن زیاد و مصرف آب کم دارد باید در دستور کار بهره برداران بخش کشاورزی قرار بگیرد.



وی، با اشاره به اینکه بحران کم آبی در دنیا هر سال افزایش می‌یابد افزود: افزایش آگاهی بخشی در عرصه کشاورزی با استفاده از رسانه ملی و شبکه‌های مختلف اطلاع رسانی امری مهم و ضروری است.



استاندار بوشهر با تاکید بر توسعه کشت اراضی گلخانه‌ای در نقاط مختلف استان بوشهر گفت: در این نوع کشت ضمن اینکه راندمان تولید افزایش می‌یابد، در مصرف آب بسیار صرفه‌جویی می‌شود که باید این مهم مورد توجه قرار بگیرد.



گراوند با بیان اینکه استفاده از روش‌های سنتی در بخش کشاورزی منسوخ شده است تاکید کرد: آبیاری نوین و تولید محصولات در بخش کشاورزی با استفاده از روش‌های علمی و دانش‌بنیان می‌تواند تحول چشمگیری در این حوزه ایجاد کند.



وی، با تاکید بر برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان و بهره‌برداران بخش کشاورزی و آب منطقه‌ای استان بوشهر بیان کرد: مشکلات بخش کشاورزی با حضور بهره‌برداران در راستای رفع دغدغه آنان در نشست‌های تخصصی مورد توجه قرار بگیرد.



استاندار بوشهر ظرفیت سواحل استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه بیشترین مرز دریایی خلیج فارس در این استان قرار دارد گفت: تولید محصولات آبزی‌ با تکنولوژی‌های برتر و دانش فنی پیشرفته در سواحل استان بوشهر افزایش یابد.



وی، با اشاره به مشکلات برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها افزود: برداشت مصالح ساختمانی از رودخانه‌ها، بسترهای آنان را دچار مشکل کرده که جایگزین مصالح کوهی با مصالح روخانه‌ای باید در دستور کار قرار بگیرد.



استاندار بوشهر بر استفاده از ظرفیت نظام مهندسی منابع طبیعی در حوزه‌های یاد شده تاکید کرد و افزود: بخش تولید، کشاورزی، صنعت و معدن باید مورد توجه مسئولان دستگاه‌های اجرایی قرار داشته باشد چراکه کمک به این حوزه‌ها از زمین‌گیر شدن آنها جلوگیری می‌کند.