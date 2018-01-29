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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۳

رئیس پلیس راه گیلان خبرداد:

جان باختن ۳ نفر در واژگونی خودروی پژو۲۰۶ درمحور تالش به آستارا

جان باختن ۳ نفر در واژگونی خودروی پژو۲۰۶ درمحور تالش به آستارا

رشت-رئیس پلیس راه گیلان از جان باختن سه نفر در حادثه واژگونی یکدستگاه خودروی پژو ۲۰۶ در محور تالش به آستارا خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان سرهنگ حسین محمدپور اظهار کرد: یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ که در مسیر تالش به آستارا محدوده لیسار در حال حرکت پس از خروج از مسیر و ورود به حاشیه راه واژگون شد.  

وی افزود:‌ در این حادثه راننده مرد ۲۷ ساله و دو سرنشین که یک خانم ۱۷ ساله و یک نوزاد دختر ۳ ماهه بودند، به علت شدت جراحات وارده در دم جان سپردند.  

رئیس پلیس راه گیلان عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه را علت این حادثه عنوان کرد و از کلیه رانندگان خواست با رعایت توصیه های پلیس در خصوص ایمنی، از وقوع چنین حوادث دلخراشی جلوگیری کنند.

کد مطلب 4213102

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