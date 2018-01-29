بررسی ابعاد مختلف تبدیل باغات کن به فضای سبز عمومی

مهدی حجت در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی در خصوص جلسه اخیر شورای عالی شهرسازی در خصوص حفط باغ های کن و تبدیل آن به فضایی سبز عمومی گفت: موضوع تملک باغ‌های کن و تبدیل آن به پارک عمومی در آخرین جلسه‌ای که در شورای عالی معماری و شهرسازی برگزار شد از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح شد.

وی افزود: موضوع تملک باغ‌ها به کمیسیون ماده ۵ ارجاع داده شده است تا در این کمیسیون، موارد به تفکیک بررسی شود. سناریوهای مختلفی برای این موضوع وجود دارد زیرا هنوز به این قطعیت نرسیدیم که آیا واقعا این امکان وجود دارد تا همه باغ‌ها توسط شهرداری خریداری و به پارک تبدیل شود و آیا وقتی به پارک تبدیل شد، شهرداری می‌تواند ۱۴۰ هکتار را نگهداری و آبیاری کند و در نهایت مردم این منطقه چه نسبتی با باغ‌هایشان خواهند داشت.

وی ادامه داد: باید صبر کرد تا موضوع خرید باغ‌های کن به کمیسیون ماده ۵ برود و از جهات مختلف از جمله ابعاد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار بگیرد. آنچه کمیسیون ماده ۵ اعلام کند به شورای عالی معماری و شهرسازی می‌رود و اگر در آنجا تصویب شود ملاک عمل قرار می‌گیرد. ضمن اینکه برای بودجه و نحوه اتصال به مردم هم در این کمیسیون تصمیم‌گیری می‌شود.

به گزارش مهر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در چهاردهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۹۶ در بررسی طرح ساماندهی و صیانت از باغ‌های کن گفت: در پنج سال گذشته، بارگذاری‌های بیش از اندازه در منطقه یک تهران، آن منطقه را به مرحله بحرانی کشانده است. به همین دلیل نیز با اجازه بارگذاری حتی اندک در باغ‌های کن که تنها باقی مانده فضای سبز تهران هستند به شدت مخالفیم زیرا معتقدیم که این کار، قانونی کردن تخلف است و شاهد آن وضعیتی است که در نقاط مختلف پایتخت رخ داده است.

به گفته آخوندی، بر اساس تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، باغات کن تبدیل به پارک عمومی می‌شود.