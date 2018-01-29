معاون حقوقی وزارت علوم استعفا داد/ معرفی گزینه احتمالی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری که از تیر ماه سال ۱۳۹۴ با نظر محمد فرهادی برای این سمت انتخاب شده بود، پس از اخذ رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی علوم تحقیقات و فناوری دولت دوازدهم منصور غلامی از معاونت حقوقی و امور مجلس استعفا داد.

وی پیش از این نیز در آبان و دی ماه نیز استعفای خود را ارائه داده بود که سرانجام در ماه جاری (بهمن ماه) با آن موافقت شد

محمد روشن دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی است که در کارنامه خود سمت های مدیر کل حقوقی، معاونت پارلمانی، مدیرکل آموزش عالی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و مدیرکل دانشجویی، معاون دانشجویی و فرهنگی را از سال ۷۵ تا ۸۴ دانشگاه شهید بهشتی و از فروردین ماه ۱۳۸۵ ریاست دانشگاه سوره را عهده دار بوده است.

مهمترین گزینه احتمالی وی حسین سیمایی صراف دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی است که در سال ۱۳۹۳ از دانشگاه قم به دانشگاه شهیدبهشتی انتقال یافت.

وی از سال ۱۳۹۳ مدیرکل دفتر حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری بود که در سال ۱۳۹۵ پس از انتصاب مجید انصاری به سمت معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان قائم مقام انجام وظیفه کرده است.