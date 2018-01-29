کمک چند میلیارد دلاری عربستان به دولت فراری یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «محمد آل جابر» سفیر عربستان در یمن اذعان کرد که ریاض به دولت فراری یمن میلیاردها دلار کمک مالی کرده است.

در حالیکه تجاوز نظامی ائتلاف عربی به رهبری عربستان باعث تخریب زیر ساختهای حیاتی در یمن شده سفیر عربستان در یمن مدعی شد که کمک های مالی ریاض به یمن تمام بخش های حیاتی این کشور را در بر خواهد گرفت.

وی افزود که عربستان تلاش دارد تا قطعنامه های شورای امنیت در خصوص یمن را اجرا کند.

سفیر عربستان که کشورش عامل اصلی تخریبهای گسترده در یمن است عنوان داشت که ریاض تلاش دارد تا بنادر «عدن» و «المکلا» را توسعه بخشد.