۸۹ پروژه راه و شهرسازی در مازندران بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبداله بهادری به بهره برداری از پروژه های عمرانی این اداره کل در ایام دهه فجر اشاره و اظهار داشت : از این رو این اداره کل در ایام الله دهه مبارک فجر که فرصت مغتمی است جهت تجدید بیعت و میثاق با خون شهدا و ایثارگران انقلاب و مقام معظم رهبری توانست بیش از ۷۳۲ واحد مسکن مهر و ۸۹ پروژه در حوزه ساخت و توسعه راهها ، فنی و اجرایی و ساختمانهای دولتی با اعتباری بالغ بر ۶۴۷ میلیارد ریال به بهره برداری برساند.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در خصوص پروژه های راهسازی این اداره کل عنوان کرد: تکمیل شبکه راهها در شتاب بخشیدن به توسعه موثر بوده و سرمایه گذاری در این زمینه از جمله سرمایه گذاری زیربنایی محسوب می شود، از این رو این اداره کل در این ایام ۴ پروژه در حوزه ساخت و توسعه راهها از جمله احداث زیرگذر هفت تن قائم شهر ، احداث پل آکتیج کلا آمل _ بابل قدیم ، بهسازی محور آمل _ فریدونکنار و بهسازی راه پشت پلاژ جاده ساری _ خزرآباد را با اعتباری بالغ بر ۹۹ میلیارد ریال به بهره برداری برساند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان در خصوص پروژه های افتتاحی در بخش راه روستایی یاد آور شد : مازندران با توجه به نوع اقلیم و شرایط توپوگرافی وبه طبع تنوع فراورده های کشاورزی ، مسئله راههای مناسب روستایی به منظور حمل ونقل هرچه سریعتر ، آسانتر و در عین حال ارزانترین فرآورده ها به بازار مصرف یکی از اصلی ترین دغدغه های ذهنی مسئولین محترم استان بوده ، لذا این اداره کل از سال گذشته با مشارکت خوب روستاییان توانست عملیات بهسازی و آسفالت راههای روستایی این استان را به طور گسترده در دستور کار خود قرار دهد ، تاجایی که بر اساس ارزیابی صورت گرفته جزو استانهای برتر در سطح کشور شد.

وی اضافه کرد: از این رو در ایام الله دهه مبارک فجر امسال بیش از نیمی از پروژه های افتتاحی این اداره کل در حوزه راه روستایی با همدلی ، حمایت و مشارکت عظیم روستاییان همراه بوده که این مهم نشان از اعتماد و اطمینان این عزیزان به خدمتگزارانشان در مجموعه راه و شهرسازی دارد.

بهادری خاطرنشان کرد: ۸۳ پروژه در قالب بهسازی و آسفالت راه های روستایی به طول ۱۶۷ کیلومتر و با صرف اعتباری بالغ بر ۲۵۷ میلیارد ریال از جمله پروژه های افتتاحی این اداره کل در حوزه راه روستایی است.

وی بهسازی و آسفالت راه روستایی شیاده ، صورت ، کامیکلا ، گتاب ، آردکلا _ تجنک ، دیوا ( بابل ) و بهسازی و آسفالت راه روستایی تازه آباد ، احمدکلا و اجاکسر در ( بابلسر ) و همچنین راه روستایی پرکلا _ سمچول ( بهشهر ) ، محور سه هزار ( تنکابن ) ، راه روستایی برار ( چالوس ) و راه روستایی برد _ گلورد ( ساری ) و راه روستایی مرج _ یالرود و کلاونگاه در شهرستان نور از جمله پروژه های شاخص در حوزه راه روستایی می باشد که انشااله در ایام الله دهه فجر بهره برداری و مورد استفاده روستاییان قرار خواهد گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خاطرنشان کرد: در حوزه مدیریت فنی و اجرایی نیز دو پروژه احداث ساختمان اداری با اعتباری بالغ بر ۳۷ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد که احداث و تکمیل ساختمان بخشداری نارنجستان ( سوادکوه شمالی ) و آزمایشگاه و واحد فنی واقع در شهرستان ساری از جمله این پروژه ها هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران به پروژه های افتتاحی در بخش مسکن اشاره و اظهار داشت : یکی از نیازهای مهم برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایجاد یک سیستم کارآمد شهری در تمامی ابعاد بوده که در این میان نقش مسکن به عنوان سرپناه برای هر انسانی در این جوامع می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد. وی یادآور شد : انشا الله در این ایام بیش از ۷۳۲ واحد مسکن مهر در مازندران با اعتباری بالغ بر ۲۵۴ میلیارد ریال در شهرستانهای آمل ، بابل ، بهشهر ، تنکابن ، قائم شهر ، نور و بابلسر به بهره برداری می رسد.