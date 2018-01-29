۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۰

با حضور پرشور مردم و مسئولان؛

پیکر شهید «احمد شوهانی» در نهاوند تشییع شد

نهاوند - پیکر شهید «احمد شوهانی» با حضور مردم شهیدپرور نهاوند و مسئولان این شهرستان تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید «احمد شوهانی» صبح دوشنبه با حضور مردم شهیدپرور نهاوند و مسئولان این شهرستان تشییع شد.

سرگرد پاسدار «احمد شوهانی» ظهر شنبه در درگیری با تیم تروریستی تکفیری داعش در منطقه غرب کشور به شهادت رسید.

این شهید از نیروهای گردان تکاور تیپ ۳۲ انصارالحسین(ع) استان همدان و اهل برزول شهرستان نهاوند بود.

شهید شوهانی متولد سال ۱۳۶۳ بود و از وی دو فرزند به نام‌های امیرعلی و حلما به یادگار مانده است.

مراسم بزرگداشت یاد شهید «احمدشوهانی» امروز در مسجد جامع شهر برزول برگزار می‌شود.

