زمان برگزاری امتحانات لغو شده دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، با توجه به استمرار بارش برف، سرما و اعلام تعطیلی دانشگاه ها امروز دوشنبه ۹ بهمن ماه، دروسی که امتحانات آنها در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۸ و ۹ بهمن ماه برگزار نشده یا نمی شود، با هماهنگی و تایید استاد مربوط و معاونان آموزشی دانشکده ها در اولین فرصت ممکن(حداکثر تا تاریخ ۱۸/۱۱/۹۶) برگزار می شود.

دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر با ادارات آموزشی دانشکده های خود تماس حاصل کنند.

همچنین تغییر فعالیت های پژوهشی (از قبیل لغو جلسات دفاعیه و غیره) در ایام اعلام شده با هماهنگی معاونان پژوهشی دانشکده های ذی ربط صورت می گیرد.