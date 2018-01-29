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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۱۲

زمان برگزاری امتحانات لغو شده دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد

زمان برگزاری امتحانات لغو شده دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد

امتحانات لغو شده دانشگاه تربیت مدرس به دلیل بارش برف تا ۱۸ بهمن ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، با توجه به استمرار بارش برف، سرما و اعلام تعطیلی دانشگاه ها امروز دوشنبه ۹ بهمن ماه، دروسی که امتحانات آنها در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۸ و ۹ بهمن ماه برگزار نشده یا نمی شود، با هماهنگی و تایید استاد مربوط و معاونان آموزشی دانشکده ها در اولین فرصت ممکن(حداکثر تا تاریخ ۱۸/۱۱/۹۶) برگزار می شود.

دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر با ادارات آموزشی دانشکده های خود تماس حاصل کنند.

همچنین تغییر فعالیت های پژوهشی (از قبیل لغو جلسات دفاعیه و غیره) در ایام اعلام شده با هماهنگی معاونان پژوهشی دانشکده های ذی ربط صورت می گیرد.

کد مطلب 4213150

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