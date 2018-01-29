شناسایی زیستگاه جدید پلنگ و خرس در جنوب سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست سیستان و بلوچستان، بهزاد دهواری اظهار داشت: پس از دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر مشاهده پلنگ و خرس در یکی از مناطق شهرستان سرباز، یگان حفاظت محیط زیست با بررسی و بیتوته در منطقه موفق به شناسایی اثرات حضور این گونه‌ها در منطقه شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سرباز افزود: محیط‌بانان یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سرباز به اتفاق مردم محلی از منطقه بازدید کردند که ردپا و سرگین از گونه‌های یاد شده را در منطقه مشاهده کردند. این منطقه دارای مناظر زیبا و دیدنی منحصر به فردی است و کمتر کسی از وجود این منطقه با خبر است.

وی ادامه داد: دره انگوری واقع در کوه‌های اطراف و از توابع شهرستان سرباز منطقه‌ای‌ است که به‌عنوان زیستگاه جدید خرس و پلنگ شناسایی و معرفی شد.