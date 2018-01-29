مردم بخش زاگرس در استان ایلام خواستار بررسی خسارت زلزله هستند

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله ۴.۵ ریشتری چند روز گذشته در لومار ایلام خساراتی به برخی از روستاهای شهرستان چرداول وارد کرد، مردم خسارت دیده نیز از انتظارات خود و نحوه خدمات رسانی در این زمینه گفتند.

محمد نظری از اهالی یکی از روستاهای بخش چرداول در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از لحاظ وسایل گرمایشی و مواد غذایی مشکل داریم، فقط با پیگیری بخشدار تعدادی تخته چادر به مردم دادند اما از وسایل دیگر خبری نیست.

علی رحمانی یکی دیگر از اهالی این روستا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه وسایل گرمایشی نداریم، فاقد گاز و وسایل گرمایشی هستیم.

توزیع ۸۰ تخته چادر در بین اهالی این روستاها

مراد یگانه فرماندار چرداول در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در زلزله اخیر دو روستا در بخش زاگرس به اضافه واحدهای مسکونی دیگر در سایر روستاها دچار آسیب شدند.

وی افزود: مقدمات کار جهت کمک رسانی به اهالی این روستاها فراهم شد و در حدود ۸۰ تخته چادر تحویل ساکنین این روستاها شد، همچنین هماهنگی هایی صورت گرفت که بنیاد مسکن روزهای پنجشنبه و جمعه از این روستاها بازدید داشتند.

یگانه تصریح کرد: در این راستا خسارت ها بررسی شد و هم اکنون موضوع در دست پیگیری است.

با توجه به این که امکانات اولیه برای مردم خسارت دیده فراهم شده اما هنوز مشکلات زیادی وجود دارد که امیدواریم هر چه زودتر ساماندهی شود.