وعده نفتی آمریکا به روسیه و عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز از داووس، ریک پری، وزیر انرژی آمریکا، به روسیه و عربستان اعلام کرد: رونق صنعت نفت شیل در ایالات متحده بازار نفت را مختل نخواهد کرد، زیرا رشد سریع تقاضای نفت سبب می‌شود عرضه بیشتر این کالا مصرف شود.

وی در سخنرانی خود در یک نشست تخصصی مشترک با وزیر انرژی روسیه و عربستان، گفت: گمان نمی‌کنم نفت شیل آمریکا مخل بازار باشد؛ اصلاحات زیادی در اطراف جهان در حال انجام است که ظرفیت افزایش مصرف نفت را بیشتر می‌کند.

وزیر انرژی آمریکا همچنین اعلام کرد سیاست دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور، به دست آوردن رتبه نخست آمریکا در همه زمینه‌ها، از جمله در تولید نفت است.

وزیران انرژی روسیه و عربستان نیز هر دو اعلام کردند که بازارها بیش از حد بر نوسان تولید نفت آمریکا متمرکز شده‌اند و ایالات متحده همچنان بخشی کوچک از کل عرضه نفت جهان را به خود اختصاص داده است.

خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان، اعلام کرد تولید نفت مکزیک و ونزوئلا رو به کاهش گذاشته و پیش‎بینی کرد تقاضای جهانی نفت در ۲۵ سال آینده جهش می‌‎یابد و به ۱۲۰ میلیون بشکه در روز می‌رسد.

پیش‌بینی می‌شود تولید نفت شیل آمریکا امسال با یک میلیون بشکه افزایش به بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز برسد.