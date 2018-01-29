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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پذیرش ۱۳۵ کارتن‌خواب در گرمخانه کرج/ضعف در سیستم گرمایشی

پذیرش ۱۳۵ کارتن‌خواب در گرمخانه کرج/ضعف در سیستم گرمایشی

کرج - عضو شورای اسلامی شهر کرج از پذیرش ۱۳۵ کارتن‌خواب در گرمخانه کرج طی شب‌های اخیر خبر داد.

رحیم خستو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر دو گرمخانه بانوان و آقایان در کرج مشغول به فعالیت و آماده پذیرش افراد بی‌خانمان و کارتن‌خواب‌ها هستند، اظهار کرد: طی بازدید اخیر از گرمخانه آقایان مشکلات این اماکن به‌طور دقیق موردبررسی قرار گرفت.

وی بابیان اینکه در سردترین شب سال در حالی گرمخانه آقایان واقع در میدان شاه‌عباسی کرج بیش از ۱۳۵نفر از افراد بی‌خانمان و کارتن‌خواب را پذیرش کرد که ظرفیت این ساختمان تنها ۸۰ نفر است، گفت: علی‌رغم اینکه امکاناتی نظیر وعده‌های غذا گرم، پزشک و حمام در اختیار این افراد قرار می‌گیرد اما مشکلاتی نیز در این مجموعه به چشم می‌خورد.

خستو بابیان اینکه ظرفیت گرمخانه بانوان ۵۰ نفر است که در شب گذشته تنها ۱۷ نفر به این مجموعه مراجعه کردند، تصریح کرد: بدون شک بایستی در مناطق مختلف و کم برخوردار یک گرمخانه راه‌اندازی شود تا افراد بی‌خانمان در صورت نیاز بتوانند از این امکانات استفاده کنند.

عضو شورای اسلامی شهر کرج قدیمی بودن ساختمان و ضعف در سیستم گرمایشی این مجموعه را یکی از مشکلات مهم برشمرد و گفت: درحالی‌که باید از شوفاژ به‌موجب ایمنی بالاتر برای گرمایش این گرمخانه استفاده شود اما طی بازدید از این مجموعه شاهد استفاده از بخاری برای تأمین گرمای آن بودیم‌.

کد مطلب 4213173

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